¿Cómo reconocer los nuevos billetes de 100.000 guaraníes? Estas son las medidas de seguridad

Ante la preocupación ciudadana por la aparición de dinero falso tras el lanzamiento de la nueva familia de papel moneda, el comisario Alferi Rojas, jefe del Departamento de Hechos Punibles Económicos y Financieros, aclaró el panorama actual sobre la circulación de billetes falsos y explicó detalladamente las medidas de seguridad vigentes.

El jefe policial confirmó que, si bien se registra un alto volumen de billetes falsos de alta denominación, estos “no se trataría de la nueva familia de billetes”.

En ese sentido, detalló: “Tenemos tres días de circulación de esta nueva familia de billetes, específicamente los billetes de cien mil guaraníes, hasta ahora no tenemos registro, pero ya se encuentra en circulación, tanto acá en Asunción como en todo el territorio nacional”.

El comisario explicó que la emisión inicial a través del Banco Central del Paraguay (BCP) se concentra en los billetes de 100.000 guaraníes con el nuevo diseño y formato, caracterizado por una “ponderación del color verdoso” y la presencia en el anverso de los compositores Agustín Pío Barrios y José Asunción Flores.

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Ante este proceso de transición, recomendó “no generar pánico cuando recepcionemos estos billetes, es algo que está ya en circulación, es de fácil detección, siempre utilizamos el observar, mirar, palpar y observar en distintos ángulos”.

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Guía práctica para identificar los billetes

Para reconocer la autenticidad de los billetes y evitar caer en estafas, el comisario Rojas detalló las principales medidas de seguridad que se deben verificar mediante el tacto, la observación y herramientas de apoyo:

El tacto (Relieve y material): El billete cuenta con un 50 % de algodón, lo que genera una textura característica.

“A través del tacto, ¿qué qué nos percatamos? En en ese sector de impresión no encontramos algo liso, esa textura hace que tengamos relieve y podamos percibir a través del tacto esa marca táctil”, indicó.

Luego agregó señalando que los laterales y las inscripciones del valor y del Banco Central del Paraguay, que poseen un relieve difícil de replicar en falsificaciones.

Marca de agua y luz blanca: Al observar el billete a trasluz, se visualiza la marca de agua con la imagen del pájaro campana, acompañada por el número cien y la palabra mil.

A esto se suma el diseño del arpa, que cuenta con “un juego óptico porque tiene un contraste en la cual hace que al mover el billete podamos percatarnos en dos tonalidades de coloración”.

Imagen bidimensional: En el hilo de seguridad, al realizar un movimiento en distintos ángulos, se detecta una reacción con la lectura de la sigla “BCP” y una nota musical en dos tonalidades.

Luz ultravioleta y fibrillas: Como refuerzo, el uso de luz UV hace reaccionar la tinta de seguridad especial mostrando la inscripción del valor, la numeración serial y, en el reverso, el árbol de tajy.

Asimismo, se pueden observar pequeñas fibrillas de colores diseminadas en la textura de ambos lados del papel genuino.

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Finalmente, las autoridades recuerdan que estas características de seguridad forman parte de toda la nueva familia de billetes que paulatinamente se incorpora al sector financiero y comercial del país.