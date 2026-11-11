Itaipú entregó 16% más de energía a la ANDE en los 10 primeros meses

De enero a octubre de este año, Itaipú puso a disposición del país, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 24.121 gigavatios hora (GWh). El dato figura en el informe de producción y suministro de la Dirección Técnica de la Margen Derecha, difundido en los primeros días de esta semana. Un año antes, el reporte equivalente, publicado el 11 de noviembre de 2025, había consignado 20.753 GWh.

La generación total de la central también creció. Entre enero y octubre de 2026 fue de 66.071 GWh, frente a los 58.456 GWh de igual periodo de 2025. Hay 7.615 GWh más (13%). Itaipú sostiene, en ambos comunicados, que esa cantidad equivale a lo necesario para abastecer la demanda del Paraguay por unos dos años y tres meses.

La parte que absorbió la ANDE también aumentó. Los 24.121 GWh suministrados equivalen al 36,5% de lo generado en los diez meses, contra 35,5% en 2025.

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Octubre, mes a mes

El salto es más marcado si se mira solo el último mes. La generación de octubre de 2026 fue de 7.701 GWh, contra 5.811 GWh del mismo mes de 2025. Son 1.890 GWh más, un alza de 32,5%.

Del total de octubre, 4.033 GWh correspondieron al sistema de 50 Hz, el paraguayo, frente a 3.316 GWh de octubre de 2025 (21,6% más).

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Por diferencia con el total, el sistema de 60 Hz aportó unos 3.668 GWh este año, contra 2.495 GWh el año pasado. En ese caso el aumento es de aproximadamente 47%.

Del sistema de 50 Hz, en octubre, la ANDE recibió 2.503 GWh. Un año atrás, había recibido 2.358 GWh. Son 145 GWh más (6,1%), un crecimiento muy inferior al de la generación.

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Disponibilidad y producción histórica

El índice de disponibilidad de las unidades generadoras a octubre fue de 96,50%, contra 96,22% de un año atrás. La mejora es de 0,28 puntos. Ambos valores superan la meta empresarial de 94%, con un margen de 2,50 puntos este año y de 2,22 puntos en 2025.

La entidad atribuye estos resultados a la eficiencia operacional y de mantenimiento, a la calidad técnica de su plantel y al trabajo coordinado entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil, que según su reporte permite optimizar los recursos para cubrir la demanda del sistema interconectado.

Desde que empezó a operar, en 1984, Itaipú acumula una producción de 3.190.750 GWh. En el comunicado de 2025, la cifra era de 3.110.256 GWh. Entre un informe y el otro, la central sumó 80.494 Gwh.