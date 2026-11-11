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Economía
11 de noviembre de 2026 - 10:45

Ueno Bank: Fiscalía asegura protección al backup del grupo Vázquez

Guillermo Vázquez (izq.), Sandra Alderete (centro) y César Astigarraga, presidente de ITTI Saeca.
Guillermo Vázquez (izq.), Sandra Alderete (centro - esposa de Joshua Abreu) y César Astigarraga, presidente de ITTI Saeca.Gentileza

Durante la conferencia de prensa en la que el Ministerio Público relató los avances en la investigación en el Caso Ueno y en el caso que atañe a Santiago Peña, la fiscala de Delitos Informáticos Ruth Benítez aseguró el backup para todas las empresas del grupo Vázquez están protegidas. Asimismo, el fiscal Francisco Cabrera confirmó indicios de criptoactivos en la investigación.

Por Luis Ríos
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Consultado acerca de si encontraron rastros de criptominería en los movimientos de los hoy detenidos e imputados por el caso Ueno Bank, el fiscal Francisco Cabrera indicó que “criptominería propiamente dicha no. Sino que la presencia de criptoactivos que podrían ser un elemento dentro de la investigación”, refirió.

Lea más: DNCP ordena al BNF que vuelva a evaluar ofertas de licitación del core, donde participó Itti

Acto seguido, cedió la palabra a la agente fiscal Ruth Benítez de la Unidad de Delitos Informáticos, quien garantizó la preservación de datos de todas las empresas que prestaban el servicio de backup en las nubes para las empresas relacionadas al Holding de empresas del grupo Vázquez.

Grupo de diez personas, entre ellas Nancy Salomón y Jorge Luis Arce, en ambiente formal del Ministerio Público, todos visibles y organizados.
El equipo fiscal que investiga las causas relacionadas con la caída de Ueno Bank.

“Eso quiere decir que por 90 días, por más de que el servicio por parte de dicha empresa o de dicho grupo no se esté pagando, la empresa que presta el servicio de backup en la nube no puede bajar esa información”, resaltó.

Lea más: Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran

En esa línea de trabajo, confirmó que la empresa que presta el soporte ya respondió la petición del Ministerio Público. “Ya hemos recibido la respuesta de los mismos en cuanto a la solicitud y estamos esperando la remisión propiamente de todo el contenido solicitado relacionado a los hechos investigados”, indicó.

Documento oficial de policía con fotografía de César Manuel Astigarraga Lambaré, fondo administrativo y escudo gubernamental.
César Manuel Astigarraga Lambaré, uno de los imputados por el caso Ueno Bank.

CEO de Itti continúa prófugo

Ayer se libró orden de captura contra el presidente de la empresa Itti, que prestaba el soporte tecnológico a Ueno y también era una de las empresas señaladas en el “pasamanos” del dinero. “El señor César Astigarraga, no se ha presentado aún. Desde ayer está siendo buscado, un equipo realizó un procedimiento en su domicilio y no se encontraba. Está prófugo”, confirmó la agente fiscal.

Lea más: Ordenan captura de César Astigarraga, el número 2 de Miguel Vázquez

Astigarraga además es señalado como el “segundo” de Miguel Vázquez dentro de la jerarquía del grupo empresarial y apuntado como uno de los cómplices en el esquema. “Él se encuentra en el país. Ayer hemos procedido a allanar su casa y todas las oficinas relacionadas a Itti. Hemos colectado ciertos elementos relacionados a a la investigación”, explicó Benítez.

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