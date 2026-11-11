Ueno Bank: Fiscalía asegura protección al backup del grupo Vázquez

Consultado acerca de si encontraron rastros de criptominería en los movimientos de los hoy detenidos e imputados por el caso Ueno Bank, el fiscal Francisco Cabrera indicó que “criptominería propiamente dicha no. Sino que la presencia de criptoactivos que podrían ser un elemento dentro de la investigación”, refirió.

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Acto seguido, cedió la palabra a la agente fiscal Ruth Benítez de la Unidad de Delitos Informáticos, quien garantizó la preservación de datos de todas las empresas que prestaban el servicio de backup en las nubes para las empresas relacionadas al Holding de empresas del grupo Vázquez.

“Eso quiere decir que por 90 días, por más de que el servicio por parte de dicha empresa o de dicho grupo no se esté pagando, la empresa que presta el servicio de backup en la nube no puede bajar esa información”, resaltó.

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En esa línea de trabajo, confirmó que la empresa que presta el soporte ya respondió la petición del Ministerio Público. “Ya hemos recibido la respuesta de los mismos en cuanto a la solicitud y estamos esperando la remisión propiamente de todo el contenido solicitado relacionado a los hechos investigados”, indicó.

CEO de Itti continúa prófugo

Ayer se libró orden de captura contra el presidente de la empresa Itti, que prestaba el soporte tecnológico a Ueno y también era una de las empresas señaladas en el “pasamanos” del dinero. “El señor César Astigarraga, no se ha presentado aún. Desde ayer está siendo buscado, un equipo realizó un procedimiento en su domicilio y no se encontraba. Está prófugo”, confirmó la agente fiscal.

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Astigarraga además es señalado como el “segundo” de Miguel Vázquez dentro de la jerarquía del grupo empresarial y apuntado como uno de los cómplices en el esquema. “Él se encuentra en el país. Ayer hemos procedido a allanar su casa y todas las oficinas relacionadas a Itti. Hemos colectado ciertos elementos relacionados a a la investigación”, explicó Benítez.