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Economía
11 de noviembre de 2026 - 09:55

Ueno Bank: ¿qué pasará con los cajeros y el dinero que aún contienen?

Una sucursal de Ueno Bank durante una protesta por la crisis bancaria frente al edificio del Congreso de Paraguay en Asunción el 9 de noviembre de 2026. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Una sucursal de Ueno Bank. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)164323+0000 RODRIGO BUENDIA

Durante la conferencia de prensa en la que el Ministerio Público relató los avances en la investigación en el Caso Ueno y en el caso que atañe a Santiago Peña, se dieron detalles sobre lo que pasará con el dinero físico que quedó en los ATM de la entidad financiera.

Por ABC Color
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Luego de que el martes pasado el Banco Central del Paraguay (BCP) haya iniciado el proceso de resolución sobre Ueno Bank y el congelamiento de las cuentas de los clientes, las sucursales físicas de un banco que se jactaba de ser ultradigital, quedaron abandonadas de un momento a otro.

Lea más: Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída

En ellas, también quedaron las máquinas Automated Teller Machine (ATM) o cajeros automáticos, que contenían dinero en su interior al momento del cese de actividades. Consultado sobre quién se hace cargo de estas máquinas y qué pasará con el dinero que tenían, el fiscal Francisco Cabrera explicó que es el BCP quien dispondrá de esos fondos y deben ser devueltos a los ahorristas.

Nancy Salomón y Manuel Doldán Breuer en conferencia, rodeados de colegas, todos vestidos formalmente en ambiente oficial.
Durante una conferencia de prensa, agentes fiscales discuten el caso Ueno Bank y la investigación a Santiago Peña.

“Esa situación generó un poco de alerta el día de ayer. En ese sentido, el equipo interventor del Banco Central, inició los trabajos para la obtención de los fondos que se encontraban en los cajeros. Así como también existen fondos en bóvedas de seguridad de las empresas que se encargan del traslado de caudales. Eso es dinero del banco”, explicó el representante del Ministerio Público.

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Se tiene que devolver a la gente

Cabrera indicó que el dinero contenido dentro de estos cajeros va a servir para recomponer el daño a las víctimas y que va a ser administrado por los interventores del banco. “Es dinero del banco. Hay que entender que, cuando digo que es dinero del banco, hoy ya se encuentra bajo la disposición de los interventores”, subrayó.

Un grupo se reúne frente a Ueno bank en EE.UU y Fulgencio R. Moreno.
Un grupo de personas se congrega frente a Ueno Bank tratando de retirar sus fondos.

Adelantó que en los días siguientes van a continuar esas extracciones de dinero y también la obtención de los fondos que se encontraban en otros bancos que tenían garantías de la entidad resoluta. “Hay que aclarar que eso es dinero de los clientes y no un producto del hecho punible que esté objeto o sujeto a algún comiso. Eso va a ser destinado para la reparación y para el pago a los ahorristas”, finalizó Francisco Cabrera.

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Al momento de la aplicación del proceso de resolución, Ueno Bank contaba con más de 75 locales o centros de experiencia (alrededor de 70 a 76 sucursales físicas) distribuidos en todo el territorio nacional y se estima que tiene un red de alrededor de 1.000 cajeros. Tras su fusión por absorción con Visión Banco en 2024, la entidad integró una amplia red física de cerca de 68 sucursales previas, transformándolas progresivamente en espacios de atención y autogestión.

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