ANDE anuncia que no aplicará reajustes a la tarifa durante un año

La ANDE no aplicará reajustes de tarifa a los usuarios durante al menos un año, según aseguró Félix Sosa, presidente de la estatal, durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer varias medidas de contingencia desde el Estado ante la crisis generada por el colapso de Ueno Bank.

Según explicó, buscan dar previsibilidad a los usuarios y a la economía de las familias durante este lapso de tiempo.

Sosa señaló que el paquete de medidas adoptadas por la institución no se limita a los afectados por Ueno Bank, ya que es “muy difícil” identificar y relacionar a los clientes perjudicados con los suministros de la estatal, por lo que se decidió extender los beneficios a todos.

Recordó que no todos recurrirán a estas herramientas, pero que estas están disponibles. Citó dos datos sobre los canales de cobro, las cuales son que el 70% de la recaudación de la ANDE se realiza por vías digitales y aproximadamente el 19% de los clientes pagaba a través de Ueno Bank.

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Medidas de contención para afectados por crisis de Ueno Bank

En la conferencia habló sobre la reasignación que incluye G. 30.000 millones vinculada a la ANDE tras la adenda al Presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas remitió ayer al Congreso.

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Indicó que evaluarán en qué medida puede perjudicar a la institución y de qué rubro sería más factible, “a los efectos de no resentir” el suministro, aunque reconoció que “todos tenemos que hacer un esfuerzo como paraguayos en este momento”.

Entre las medidas de contención ante la crisis generada por Ueno Bank, mencionó las siguientes:

Suspensión del corte de suministro por falta de pago a todos los clientes, con excepción de los de consumo intensivo especial, que según Sosa son “solamente 35” y que identificó con Bitcoin.

Fraccionamiento de deudas acumuladas en 24 cuotas, sin intereses ni recargo por mora, cuya primera cuota se podrá pagar con la siguiente factura, sin necesidad de abonarla al momento de acordar el plan, dirigido a los clientes de baja tensión, que según Sosa son el 97% del total.

Exoneración total de los recargos por mora , como por ejemplo, quien acumule seis meses de atraso y pague en este período no abonará el recargo de esos seis meses.

A quienes pagaron su factura por Wepa o Ueno Bank entre el 2 y el 3 de noviembre y no ven el pago registrado en el sistema comercial de la ANDE, podrán pedir la verificación en la página web o en la aplicación Mi ANDE, en la sección “Reclamos comerciales”, opción “pago no registrado”, y deberán adjuntar el comprobante.

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¿Quién asumirá los pagos no registrados?

Consultado sobre los adultos mayores sin acceso a herramientas digitales, respondió que el trámite también puede hacerse de forma presencial, en los locales de la ANDE.

Agregó que mientras dure la verificación, las facturas quedarán en estado “reclamado”. La ANDE contrastará los comprobantes con la información que gestiona ante el Banco Central del Paraguay.

Sobre quién asumirá los pagos no registrados, Sosa admitió que aún no lo saben y que lo analizarán con el asesor jurídico de la institución, pero afirmó que “definitivamente no va a asumir el cliente”, además de que si el pago se comprueba, no se volverá a exigir.