Tras Ueno, ANDE busca evitar que se frenen las obras del BID, como la nueva línea de 500 kV

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el lunes 9 de noviembre su presidente, Félix Sosa, y ejecutivos de la institución mantuvieron una reunión virtual con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Analizaron cómo seguir con los desembolsos del Contrato de Préstamo N.º 5502/OC-PR (PR-L1183), del Programa de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión, Fase II.

Según una publicación de la institución, en el encuentro se abordó la solicitud de presentación de planes de acción para ejecutar el programa. También se trató cómo avanzar con los procedimientos necesarios para concretar los desembolsos del préstamo, que suma US$ 260 millones. El texto no dice qué contendrán esos planes ni en qué plazo se presentarán.

Sosa explicó en una entrevista radial que la reunión busca alternativas para seguir desembolsando y evitar que se detengan las obras. “Estamos en proceso de análisis técnico y legales para evitar que se interrumpan las obras”, afirmó.

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Qué obras están en juego

La principal es la segunda línea de transmisión de 500 kV entre la Margen Derecha de Itaipú y Villa Hayes, con ampliaciones en las subestaciones de ambos puntos. Para la ANDE es una obra estratégica, porque dará más robustez y seguridad al sistema eléctrico nacional.

El programa incluye además una línea de 220 kV entre Guarambaré y Valenzuela, con ampliaciones en ambas subestaciones. La estatal sostiene que reforzará la confiabilidad del sistema metropolitano.

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El tercer frente está bajo tierra: líneas subterráneas de 220 kV entre San Lorenzo y Villa Aurelia, y entre Barrio Molino y Villa Aurelia, con ampliaciones en las subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino. Es infraestructura pensada para reforzar la capacidad del área metropolitana.

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Un préstamo que se paga por avance

El financiamiento no llega de golpe. Sosa explicó que los desembolsos se hacen en base al avance de la obra. Según dijo, el BID ya giró US$ 35 millones de los US$ 260 millones a la cuenta de la ANDE, y Taiwán, que aporta US$ 30 millones, desembolsó US$ 21,1 millones.

Eso significa que alrededor del 13% del aporte del BID ya fue desembolsado. El resto debe llegar a medida que las obras avancen, y de ahí la urgencia de la ANDE por dejar claro con el banco cómo seguirá el flujo.

Parte de lo desembolsado quedó retenido en Ueno Bank. Sosa dijo que, de esos montos, US$ 21 millones están a la vista en el banco intervenido. A eso se suman US$ 46,9 millones de una carta de crédito irrevocable, abierta en diciembre del año pasado para pagar a proveedores del exterior.

Sosa explicó cómo funciona: el banco custodia ese dinero para garantizarle al fabricante extranjero que cobrará. Cuando el producto llega a la ANDE, la carta se ejecuta a favor del proveedor.

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Preguntas que siguen abiertas

Todavía no se sabe qué planes de acción presentará la ANDE, cuánto tardará en hacerlo ni si el BID retomará los desembolsos mientras tanto. Tampoco se conoce cómo se repondrán los US$ 46,9 millones de la carta de crédito, dinero que ya tenía como destino el pago a proveedores extranjeros.

El lunes, Sosa había adelantado que priorizará algunas obras y podría postergar otras. Ahora la ANDE tiene que explicarle al BID, y al país, cuáles serán.

Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central del Paraguay por problemas de solvencia, y Sosa reasumió la presidencia de la ANDE en medio de esa crisis.