Concepción: pescadores manifiestan disconformidad por el pago del subsidio

En Concepción son un total de 5 asociaciones de pescadores. Las personas nucleadas en las distintas agremiaciones han sido censadas luego de varios reclamos.

El 98 % de esos pescadores censados aparece en la lista de beneficiarios y desde hoy ya pueden percibir el subsidio por la veda pesquera.

Se censó a 255 pescadores y el beneficio llegó a 233 de los censados.

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El presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, comentó que existe conformidad con relación a la lista final de personas que van a recibir la asistencia económica.

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En otro momento, dijo que existe un descontento, especialmente por el monto asignado a algunos pescadores. “Algunos compañeros tienen, por ejemplo, 3 hijos y ellos van a percibir G. 790.000, y ese monto es por casi 2 meses”, sostuvo.

“El Ministerio de Desarrollo vino a realizar el censo y sinceramente no sé qué pasó. Hay varias familias que se están quejando, creo que para este año es imposible que se cambie esto”, lamentó el líder de los pescadores.

Expresó que presentarán formalmente sus reclamos para que el año 2027 se mejore.

Incremento del 5 % del subsidio por la veda

Este año, el monto percibido por los pescadores tuvo un incremento del 5 %, con montos diferenciados de acuerdo con la composición familiar, dijo la viceministra de Protección y Promoción Social y Económica del Ministerio de Desarrollo Social, María Ester Giménez.