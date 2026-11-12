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Economía
12 de noviembre de 2026 - 17:47

Concepción: pescadores manifiestan disconformidad por el pago del subsidio

Mujer de cabello corto gesticula mientras habla a un grupo de personas bajo un cielo nublado, en un espacio al aire libre.
Los pescadores conversaron con la viceministra de protección y promoción social y económica del Ministerio de Desarrollo Social, María Ester Giménez, en el centro de camisa blanca.Aldo Roja

El pago del subsidio por la veda pesquera comenzó este jueves. La mayoría de las personas censadas figuran en la lista de beneficiarios, pero la queja es por el monto que percibirán.

Por Aldo Rojas
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En Concepción son un total de 5 asociaciones de pescadores. Las personas nucleadas en las distintas agremiaciones han sido censadas luego de varios reclamos.

El 98 % de esos pescadores censados aparece en la lista de beneficiarios y desde hoy ya pueden percibir el subsidio por la veda pesquera.

Se censó a 255 pescadores y el beneficio llegó a 233 de los censados.

Lea más: Comienza la veda pesquera en ríos de Paraguay

El presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, comentó que existe conformidad con relación a la lista final de personas que van a recibir la asistencia económica.

En otro momento, dijo que existe un descontento, especialmente por el monto asignado a algunos pescadores. “Algunos compañeros tienen, por ejemplo, 3 hijos y ellos van a percibir G. 790.000, y ese monto es por casi 2 meses”, sostuvo.

“El Ministerio de Desarrollo vino a realizar el censo y sinceramente no sé qué pasó. Hay varias familias que se están quejando, creo que para este año es imposible que se cambie esto”, lamentó el líder de los pescadores.

Hombre de complexión media, con cabello corto, mira a la cámara en un ambiente al aire libre con sillas blancas al fondo.
Daniel Ferreira, pescador.

Expresó que presentarán formalmente sus reclamos para que el año 2027 se mejore.

Incremento del 5 % del subsidio por la veda

Este año, el monto percibido por los pescadores tuvo un incremento del 5 %, con montos diferenciados de acuerdo con la composición familiar, dijo la viceministra de Protección y Promoción Social y Económica del Ministerio de Desarrollo Social, María Ester Giménez.

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