Más de 500 paraguayos en Estados Unidos afectados por colapso de Ueno Bank

Con el colapso de Ueno Bank, ahorristas, inversionistas y gente que invirtió en bonos fueron afectados y quedaron con la incertidumbre de si recuperarán su dinero.

Un sector importante es el de los paraguayos que residen en Estados Unidos, quienes crearon un grupo para poder ayudarse entre sí a fin de poder realizar las gestiones para recuperar sus inversiones.

Mauro Zerpa, vocero de un grupo que actualmente integra a más de 500 paraguayos radicados en Estados Unidos que están afectados por el colapso de Ueno Bank, dijo que actualmente se organizan para unirse, pedir ayuda, comunicar, compartir su historia, a fin de buscar garantías sobre sus ahorros, su dinero y ayudar al ciudadano.

“Tenemos ahorristas, tenemos inversionistas, tenemos gente que en su momento invirtió en bonos. Hay mucha gente con diferentes sistemas financieros involucrados, pero obviamente la colectiva o el interés colectivo es de que no se quede solamente el fondo de garantía, sino recuperar solamente lo que le pertenece, que es el 100% de sus ahorros, donde tenemos gente que ahorró toda su vida, que se privó de muchas cosas, de un gustito, hoy está bajo amenaza o no está en sus manos y está en manos de no sabemos quién”, refirió.

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Propuesta para el reintegro del dinero

Explicó que cuentan con una propuesta que quieren elevar al presidente de la República, Pedro Alliana, y al Poder Legislativo, que busca reintegrar los ahorros que pertenecen a cada una de las personas afectadas, lo que consideran va a dar una estabilidad no solamente para la persona, que es lo que le corresponde, sino al comercio en general.

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Agregó que la situación es grave, considerando que es en una época del año en la que el consumo aumenta por las fiestas de fin de año, y si bien ahora está volviendo a moverse la economía, mucha gente no va a poder contar con el 100% de lo que esperaba.

“Hoy me comentaba uno de los ahorristas que tiene su mamá que trabajó toda su vida, está enferma, sacaba los intereses de su ahorro y con eso pagaba su sustento y su alimento, y hoy esa plata no va a estar, porque no era la cantidad exacta que ella ahorró y hoy el fondo de garantía cubre una parte que no va a ser lo que antes percibía. Entonces, hay muchos perjudicados”, puntualizó.

Dijo que tienen poca seguridad y respuestas, que hoy están golpeados e inseguros del sistema financiero en el que confiaron, ya que desde Ueno Bank les decían que las denuncias eran solamente rumores comerciales y que contaba con estabilidad.

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BCP culminó desembolsos del FGD

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que anoche se acreditó el último grupo con derecho al anticipo de Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a clientes afectados por la caída de Ueno Bank. Se completó un total de 1.812.348 personas por casi US$ 644 millones, aunque persisten bloqueos de algunas cuentas.

En total fueron activadas 29.988 cuentas, por un monto total de G. 1,78 billones correspondiente a este último grupo. Esto corresponde al anticipo del Fondo de Garantía de hasta 40 salarios mínimos, unos G. 121.760.000.

Luego de este trámite se sigue el plazo normal del FGD que establece un desembolso de hasta 75 salarios mínimos, G. 228.300.000 por depositante, una vez que culmine los procedimientos del balance de exclusión que se estaría cumpliendo el próximo lunes 16 de noviembre.