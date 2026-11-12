Pescadores de Ayolas aguardan fecha de pago del subsidio por veda

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que están pendientes de la confirmación de la fecha en que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizará el desembolso del subsidio destinado a los trabajadores del sector pesquero comercial durante la temporada de veda.

El dirigente explicó que los pagos se ejecutarán de acuerdo con los listados vigentes hasta el 31 de enero. En el caso particular de Ayolas, se estima que entre 1.300 y 1.400 pescadores (pertenecientes a distintas asociaciones) figuran como beneficiarios oficiales. La cantidad puede presentar variaciones cada año debido a la incorporación de nuevos socios o a las bajas registradas.

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Los montos se establecerán de acuerdo con la composición de cada grupo familiar. Los pescadores solteros recibirán aproximadamente G. 700.000; los núcleos familiares de hasta cuatro integrantes percibirán alrededor de G. 1.400.000, mientras que las familias con más de cuatro integrantes recibirían G. 1.910.000, explicó Ferreira.

Escasez y dificultades climáticas

Ferreira señaló que el sector pesquero enfrenta un escenario complicado debido a diversos factores naturales adversos registrados a lo largo del presente año. Entre las principales dificultades mencionó la bajante y las crecidas de los ríos, la proliferación de algas, los fenómenos climáticos y la escasez general de productos pesqueros, situaciones que afectaron considerablemente los ingresos de los trabajadores del río.

Asimismo, indicó que, pese a que las inundaciones y otras situaciones de emergencia obligaron a evacuar a varias familias ribereñas, la asistencia no llega de manera uniforme a todos los sectores.

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Desde el sector pesquero advierten que numerosas familias atraviesan situaciones de extrema necesidad y no siempre consiguen acceder a los beneficios disponibles. Por ese motivo, consideran necesario ampliar el alcance de la asistencia para llegar a quienes más lo necesitan.

Duración de la veda y sanciones

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) señalan que, en las aguas compartidas con la República Argentina, la veda tendrá una duración total de 50 días, desde el 2 de noviembre pasado hasta el 21 de diciembre próximo.

Asimismo, recordaron que pescar durante el periodo de veda conlleva severas sanciones, que van desde la incautación total de los elementos de pesca y multas administrativas de hasta 20.000 jornales hasta procesos judiciales ordinarios a través de la Fiscalía, que pueden derivar en penas privativas de libertad.