Solares flotantes, baterías y microrredes: la FIUNA muestra cómo cambia la energía del Paraguay

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) realiza desde este jueves 12 y hasta el sábado 14 de noviembre la Expo LEA Tech 2026, su primera expo-feria sobre energías renovables, almacenamiento y sistema eléctrico. Se desarrolla en el campus de San Lorenzo, en el año del centenario de la Facultad.

La propuesta es poner en un mismo lugar a quienes planifican el sistema eléctrico, a quienes construyen las obras y a quienes se están formando para trabajar en el sector. Hay más de 15 charlas, un panel y una feria tecnológica, abiertos a estudiantes, profesionales, empresas y público en general.

“Queremos que la Facultad sea el lugar donde se encuentran quienes planifican, quienes construyen y quienes se están formando para el sector energético”, señaló Juan Carlos Fariña Bobadilla, jefe del Laboratorio de Energías Alternativas (LEA), organizador del evento. Según explicó, la idea es “mostrar lo que ya se está haciendo en el país”.

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Hoy: el Estado muestra sus planes

La primera jornada abre a las 17:30 y está dedicada a las instituciones que conducen el sector. El Viceministerio de Minas y Energía presenta la política energética del Paraguay hacia 2040. Luego, a las 18:10, será el turno de la ANDE, con Gabriel Baum, jefe de Estudios de Generación, como expositor, según informaron los organizadores.

La estatal hablará de cómo planea ampliar la generación de energía. Según la invitación de la FIUNA, sus charlas abordarán las licitaciones de parques fotovoltaicos y BESS, es decir, sistemas de baterías que almacenan electricidad. También se referirán a los modelos de negocio de autogeneración y cogeneración bajo la Ley 7599/25. El programa del kit de prensa lo anuncia con otros títulos: el Plan Maestro de Generación 2024-2043 y el modelo de negocio para el almacenamiento con baterías.

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Más tarde exponen la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), sobre la situación del sector, e Itaipu Binacional, que presentará su planta solar flotante. La jornada cierra con la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), que hablará de las obras de expansión del sistema eléctrico.

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Viernes y sábado: experiencias que ya funcionan

El viernes 13, desde las 19:00, hablan empresas que ejecutan proyectos reales. Kaizen Energy contará cómo se proyectó una planta solar de 26,68 MW en Cutral Co, Argentina. Record Electric explicará el bombeo solar para el agro chaqueño, Capta Energy mostrará generadores solares portátiles para zonas aisladas y Efergia hablará de tecnología para dar estabilidad a la red.

El sábado 14 el foco está en el Chaco y en el financiamiento. Alex Ortiz, de Grupo Genera y CONO, presentará microrredes que combinan baterías, paneles solares y generadores diésel en el Alto Chaco, para casos en los que, según el título de su charla, “la red no llega y el negocio debe continuar”. A las 12:30, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) expondrá sus líneas de crédito para proyectos de energía renovable y eficiencia energética.

Ese día también se realizan el panel “Transición energética en clave femenina” y la presentación de cuatro trabajos de investigación del LEA, entre ellos sistemas fotovoltaicos aislados del Chaco.

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También una feria

En paralelo, de 08:00 a 13:00, el Aula Magna de la FIUNA recibe la feria con 12 stands. Habrá alumbrado público 100% solar, termocalefones solares, equipos de bombeo y riego, materiales para electromovilidad y una consultora de huella de carbono. También participan gremios y centros de formación técnica.

Las charlas se realizan en el Salón Auditorio “Prof. Ing. Enzo Debernardi”. Los organizadores aclararon que el programa está sujeto a ajustes menores de horario.