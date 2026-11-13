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Economía
13 de noviembre de 2026 - 12:04

Ayolas: amplían plazo para vender pescado y continúan los controles

Controles preventivos permite incautar elementos de pesca del río Paraná en zona de Ayolas.
Personal del Mades y de la Prefectura Naval de Ayolas incautó elementos de pesca de uso prohibido en el río Paraná.Gentileza

AYOLAS. El Mades amplió por diez días el plazo para la comercialización de pescado, en el marco de la veda pesquera 2026-2027. La prórroga se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El encargado de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Mario Martínez, señaló que, por disposición del ministro Víctor González Bedoya, se concedió una prórroga de diez días corridos para la comercialización local de productos pesqueros.

Explicó que la medida busca dar un respiro económico al sector ante la crisis financiera generada por el caso Ueno Bank, que afectó la comercialización habitual de los productos pesqueros.

Al mismo tiempo, aclaró que la prórroga autoriza exclusivamente la venta dentro del mercado local. Está terminantemente prohibido trasladar productos pesqueros hacia otras comunidades o puntos del país, teniendo en cuenta que la veda comenzó el pasado 2 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre en las aguas del río Paraná compartidas con la República Argentina.

Lea más: Pescadores de Ayolas aguardan fecha de pago del subsidio por veda

Controles preventivos continuarán

Martínez indicó que, paralelamente a la flexibilización comercial, los operativos de control fluvial y terrestre continuarán sin interrupciones. Las fiscalizaciones contemplan la verificación de campamentos y el retiro de elementos de pesca prohibidos, como los confeccionados con monofilamento.

“En un operativo reciente realizado en horas de la tarde y noche, se incautaron tres cajas de pato (espineles flotantes), que totalizan aproximadamente 600 metros de extensión”, manifestó el funcionario.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los pescadores para que tomen conciencia sobre la importancia de proteger la fauna íctica y respetar las normativas vigentes, a fin de garantizar la reproducción de las especies y la sostenibilidad de la actividad pesquera a largo plazo.

“Pedimos a los pescadores que tomen conciencia sobre la importancia de la veda y que ellos también sean parte del cuidado de la fauna ictícola para poder llegar a buen puerto, que se puedan reproducir los peces y que se tenga sostenibilidad en adelante”, expresó Martínez.

Lea más: Exigen urgente recapado de la ruta que une en centro urbano de Ayolas con Corateí

Veda y pesca de subsistencia

En los ríos interiores del país y en los tramos de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo limítrofes con Argentina, la veda se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026, totalizando 50 días.

En tanto, en el tramo del Alto Paraná (hasta el río Iguazú), el río Apa y la sección del río Paraguay fronteriza con Brasil, la restricción será hasta el 31 de enero de 2027.

Durante este periodo estarán suspendidas la pesca comercial y deportiva, así como el transporte y la comercialización de productos pesqueros.

Únicamente estará permitida la pesca de subsistencia, con caña y anzuelo, desde la orilla y sin embarcación. Esta autorización está destinada exclusivamente a las familias ribereñas que dependen de esta actividad y cuentan con el registro habilitante. El límite establecido es de 5 kilogramos por persona.

Asimismo, está prohibida la captura de especies protegidas como el surubí, manguruyú, dorado y pacú, incluso cuando estén destinadas al consumo propio.

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