Data Center de Araico en Yguazú: ingenieros y energía, paraguayos; pero módulos tecnológicos serán importados

El representante de Araico, ingeniero Gerhard Baumann,detalló que el emprendimiento incorpora tecnología internacional en refrigeración, sistemas eléctricos y construcción. Los componentes llegarán del exterior y de Brasil.

Según explicó, gran parte del desarrollo de ingeniería se realiza en Paraguay. Lo que se importa por ahora son, principalmente, los módulos tecnológicos.

El representante de la empresa aseguró que el proyecto apuesta por el talento nacional. Eso implica la capacitación de ingenieros paraguayos y la contratación de mano de obra local.

“Iguazu AI City” contempla la construcción de un Data Center con inversión estadounidense. Utilizará energía eléctrica paraguaya, limpia y renovable. El predio está en Yguazú, departamento de Alto Paraná.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y los viceministros Alberto Sborovsky y Eduardo Gustale visitaron hoy el lugar donde están instalando el proyecto. Riquelme sostuvo que la disponibilidad de energía puede impulsar el desarrollo industrial en distintos puntos del país.

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El ministro recordó que el terreno, meses atrás, era un campo de soja. Según afirmó, hoy se encamina a convertirse en un centro de innovación tecnológica.

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Una subestación que cambió el mapa laboral

El intendente de Yguazú, Mauro Kawano, atribuyó el crecimiento económico del municipio a la llegada de nuevas industrias. Dijo que esto ocurrió tras la instalación de la subestación de 500 kV.

“Hace seis años la gente buscaba trabajo en este municipio y hoy, gracias a la llegada de las empresas y las industrias, nuestra gente ya tiene oportunidades laborales en su propia localidad”, expresó.

Kawano señaló que, actualmente, la demanda de mano de obra aumentó considerablemente en el distrito.

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Detalles el proyecto a nivel eléctrico

La ANDE cobrará a Kuntur (relacionada a la firma Araico) US$ 56,39 por MWh en promedio, mientras opere en 23 kV, y US$ 48,91 cuando pase a 220 kV. El contrato, firmado en octubre último, durará 15 años, y la tarifa se ajustará cada año, con un piso de reajuste de 2,5%.

Quien era el presidente de la ANDE en el momento de firmar el contrato, Miguel Báez, refirió que estiman que el Centro de IA podría generar US$ 10 millones en ingresos mensuales. Explicó que recién cuando esté en plena operación se llegaría a este monto.

Kuntur empezará a operar el 1 de diciembre de 2026 en 23 kV, a través de un alimentador, con 6 MW. A partir del 1 de abril de 2028, la empresa pasará a consumir 146 MW en 220 kV y liberará la conexión de 23 kV.

El proyecto final prevé, desde abril de 2029, un consumo de 286 MW en 220 kV (equivalente a la potencia instalada en Acaray, más 66 MW). “Si ellos necesitan una potencia superior a 286 MW, deberán buscar otro tipo de generación para complementar, ya no con la ANDE”, advirtió el ahora extitular de la estatal, Miguel Báez.