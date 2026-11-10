IPS dice que pago a jubilados comenzará el 16 de noviembre

En una decisión clave para salvaguardar la tranquilidad de miles de familias y aplacar la incertidumbre, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó esta mañana que los pagos de haberes y aguinaldos comenzarán a partir del 16 de noviembre, un día antes de lo habitual, tras el proceso de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

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Así lo anunció Derlis León, presidente de la previsional, durante la sesión del Consejo de Administración celebrada esta mañana, donde detalló que los desembolsos comenzarán a regir desde esa fecha, dependiendo de la operatividad logística y técnica de cada institución receptora.

Esta medida de contingencia busca reorientar los flujos financieros de aproximadamente 32.000 jubilados y pensionados que hasta ahora percibían sus haberes a través de Ueno Bank. La reingeniería administrativa busca garantizar que la transición no afecte los plazos de percepción de los haberes correspondientes a noviembre y del esperado aguinaldo.

Unos 32.000 jubilados fueron reasignados a ocho bancos de plaza

Según precisó Mirtha Arias, consejera representante de los Aportantes, todos los jubilados involucrados ya cuentan con su asignación de banco correspondiente dentro del nuevo esquema operativo diseñado por el IPS.

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Para absorber de manera ordenada a los 32.000 beneficiarios, la previsional estructuró un esquema de pagos distribuido en un total de ocho bancos de plaza. Entre las entidades habilitadas para recibir las cuentas figuran el Banco Nacional de Fomento (BNF), GNB Bank, Banco Atlas, Banco Itaú, Sudameris Bank, Banco Familiar y Banco Continental.

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¿Dónde consultar el banco asignado y qué líneas de atención están disponibles?

Ante las dudas generadas de la entidad pagadora, las autoridades del IPS remarcaron que existen canales institucionales habilitados para que cada beneficiario verifique con precisión su nuevo punto de cobro:

Mi IPS Web: Ingresando de manera digital a la sección Jubilados , dentro de la pestaña Banco para el desembolso .

Call Center Institucional: A través de las líneas gratuitas 0800 11 5000 y el 180 opción 5 , operativas de 08:00 a 21:00.

WhatsApp Oficial del IPS: Habilitado de forma permanente las 24 horas en el número 0962-152-152 .

Alertas directas (SMS y WhatsApp): El Departamento de Comunicaciones de la previsional anunció el envío masivo de mensajes de texto y notificaciones directas a los afectados para despejar dudas sobre la plaza bancaria de destino de su dinero.

Asimismo, desde el Consejo de Administración aclararon que una vez superada esta etapa crítica de transición y garantizado el cobro del aguinaldo, los jubilados tendrán plena libertad para solicitar la portabilidad y el traslado definitivo de su cuenta al banco de su preferencia.

La exposición financiera: ¿Cuánto dinero tiene el IPS en Ueno Bank?

De acuerdo con los datos brindados a ABC por la Dirección de Inversiones del IPS, la exposición financiera total del IPS en la entidad intervenida asciende a más de US$ 516 millones, distribuidos en dos grandes bloques contables:

Reservas técnicas de largo plazo: Un monto superior a los US$ 358 millones colocados principalmente en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), orientados teóricamente a garantizar la sustentabilidad futura del fondo de jubilaciones. Cuentas dinámicas operativas: Alrededor de US$ 157.660.251 correspondientes a la liquidez destinada al funcionamiento diario y a las obligaciones financieras corrientes de la previsional.

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El presidente del IPS, Derlis León, aseguró que mientras las instancias legales y financieras avanzan para recuperar los fondos, la prioridad absoluta de la institución se centra en el cumplimiento estricto del calendario y asegurar que los 32.000 jubilados cobren sus haberes en fecha.