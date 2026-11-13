Ueno AFPISA: ¿Cuándo se acreditarán los intereses de sus fondos mutuos?

La Superintendencia de Valores (SIV) del Banco Central del Paraguay (BCP) analiza y valida el traspaso de la administración de los fondos mutuos Cash Guaraníes y Cash Dólares de Ueno Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. (AFPISA). La Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) informó que la SIV comunicará las disposiciones sobre el proceso.

Qué pasa con las cuentas de los fondos de Ueno AFPISA

La Superintendencia de Valores (SIV) suspendió por 180 días la autorización para operar de Ueno AFPISA. La medida se dictó el 10 de noviembre mediante la resolución SV. SG. N°0019/2026.

A raíz de esa disposición, las cuentas de los fondos están sin movimientos. Los intereses, las amortizaciones, los dividendos, los vencimientos y las recuperaciones que correspondan a cada fondo se acreditarán una vez que se concrete el traspaso a otra administradora.

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Cómo será el traspaso de Cash Guaraníes y Cash Dólares

En un fondo mutuo, cada inversor tiene una cuotaparte, es decir, una porción del total. Las carteras de una casa de bolsa, en cambio, son individuales y pueden pasar por separado a otra casa de bolsa.

“En consecuencia, la transferencia de un fondo mutuo se realiza de manera integral a otra administradora que opere en el mercado”, explicó Cavapy.

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Sobre las inversiones que integran los fondos, la entidad precisó que “la conformación de cada fondo afectado se mantendrá inalterable hasta que otra entidad u otras entidades tomen la administración”.

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Qué registra la Caja de Valores del Paraguay

Cavapy custodia y registra las inversiones de Cash Guaraníes y Cash Dólares. Esas inversiones son patrimonio de los fondos y están separadas del patrimonio de Ueno AFPISA. El registro de Cavapy abarca las inversiones de cada fondo. Los cuotapartistas quedan fuera de ese registro.