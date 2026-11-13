Caso Ueno: denunciante cuestiona que Fernández Valdovinos y Moreno sigan sin imputación

El doctor Felino Amarilla fue uno de los primeros que, acompañado de diputados y senadores en octubre del año pasado, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en torno a los sobres con dinero en efectivo que aparecieron en Mburuvicha Róga y las alevosas concesiones otorgadas al Grupo Vázquez y sus empresas en cuanto a licitaciones con el Estado.

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El abogado lamentó que la Fiscalía nunca haya tomado en cuenta sus denuncias y aseguró que todo el descalabro registrado la semana pasada pudo haber sido evitado. “Si el fiscal (Emiliano Rolón) era medianamente honesto, hubiese evitado este fraude de millones de dólares, porque él tenía todos los elementos para intervenir y no lo hizo, a sabiendas”, lamentó.

Añadió que al poco tiempo de la presentación de la denuncia (22 de octubre de 2025), se dio la famosa reunión cumbre entre ministros de la Corte Suprema de Justicia (3 de diciembre de 2025), en donde –a su criterio– pactaron inmunidad para Peña y sus allegados. “Todo esto se les pudo haber evitado a la sociedad paraguaya, a los jubilados, a los microemprendedores, a toda la gente que cayó engañada en este sistema perverso de banco digital ya en octubre del año pasado”, subrayó.

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Moreno y Fernández Valdovinos

Felino cuestionó que, a pesar de todas las sospechas y diligencias, el Ministerio Público aún no haya formulado imputación contra el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos. “Sin su gestión ante los organismos internacionales de crédito, Ueno Bank jamás habría tenido el realce estatal que se le dio como empresa estrella del sistema financiero paraguayo”, denunció.

Sostuvo que si una persona tan cercana a Fernández Valdovinos como lo era Liana Caballero ya está procesada, entonces él también debería seguir ese camino. “Imputaron a su secretaria, Liana Caballero. Si está imputada la secretaria, ¿por qué no lo está el jefe? Carlos Fernández Valdovinos es una persona que debe estar imputada”, afirmó.

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Otro que a su criterio ya debe estar procesado por la fiscalía es Roberto ‘Ilo’ Moreno. “Él era quien firmaba los decretos. El funcionario público que se entera de la existencia de un hecho ilícito, sobre todo si afecta a intereses del Estado paraguayo, tiene la obligación de denunciarlo. Ellos sabían perfectamente bien qué pasaba”, remarcó.

Ueno Casa de Bolsa

Por otra parte, también cuestionó que no haya aún diligencias sobre los directivos de la Unidad de Bolsa de Valores de Ueno. Esto a pesar de que el equipo fiscal anunció que evaluarían si correspondía una investigación e imputación sobre Joshua Abreu y otros directivos.

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“¿Quién se va a encargar de la Bolsa de Valores de Ueno? Ahí está el señor Eduardo Gross Brown, ¿está llamado o no? Ese señor que hoy vemos que repartía plata. ¿Ese señor está imputado o no? Todos los funcionarios del esquema forman parte de la red, ¿cómo se hace la investigación?”, cuestionó.

A su vez, solicitó que solamente fiscales especializados se encarguen del tema para no sobrecargar a otras unidades del Ministerio Público. “Yo no estoy hablando de crear fiscalías especiales, lo que hay que tener son fiscales especializados en este tema y que se dediquen exclusivamente a este tema como un caso único, donde hay asociación criminal, tráfico de influencia y estafa”, pidió.