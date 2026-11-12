Caso Ueno: fiscala que benefició a Itti con una desestimación ahora integra equipo de investigación a exdirectivos

A menos de un mes de que la fiscal de Delitos Informáticos Ruth Karina Benítez haya solicitado la desestimación de la denuncia formulada por el Abg. Felino Amarilla, en representación del Banco Atlas S.A. por un presunto intento de sabotaje informático y tentativa de extorsión que involucrada a personas relacionadas a la empresa Itti SAECA; ahora la agente integra el equipo fiscal que investiga la trama de Ueno Bank.

Entre los principales involucrados figuran los directivos de Itti SAECA, entre ellos César Astigarraga, considerado como “segundo” de Miguel Vázquez y CEO de la empresa Itti, integrante del conglomerado de Ueno Bank y que fue utilizada dentro del esquema para el vaciamiento de Ueno Bank.

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Con el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el Banco Atlas S.A. la fiscal Ruth Benítez benefició directamente a la empresa Itti SAECA y las personas investigadas; sin embargo ahora tiene a su cargo la investigación a directivos de dicha empresa vinculada a Ueno Bank, junto a sus colegas de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Luz Guerrero y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.

Dicha situación provoca una sospecha razonable sobre la labor que pueda ejecutar la agente, teniendo en cuenta que para solicitar la desestimación de la denuncia presentada por el Abg. Felino Amarilla, en contra de Itti SAECA; la fiscal Ruth Benítez desatendió el resultado de una pericia realizada por profesionales del Laboratorio Forense del Ministerio Público.

Fiscala acomodó argumentos para beneficiar a Itti

La denuncia presentada en diciembre de 2025 por el Banco Atlas S.A es por presunto intento de sabotaje informático y tentativa de extorsión, en la cual estaba siendo investigada la empresa Itti SAECA.

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El Abg. Felino Amarilla, representante de la entidad bancaria, cuestionó al Ministerio Público por dejar de lado un peritaje fiscal que confirmaba los hechos denunciados para priorizar una opinión de la Policía Nacional. “Se trata de un pedido absolutamente parcial y carente de objetividad”, había manifestado el letrado.

Para fundamentar el pedido de desestimación de la denuncia presentada por Banco Atlas S.A en contra de Itti, la fiscal Ruth Karina Benítez recurrió a interpretaciones que, según el Abg. Felino Amarilla, fueron “acomodadas y se alejan de la denuncia original”.

En primer lugar, la agente del Ministerio Público fundamentó que no existió un acceso remoto no autorizado por parte de Itti SAECA, señalando que el controlador fue instalado por el propio personal de la entidad.

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Al respecto, Amarilla aclaró que en ningún momento se alegó un acceso remoto, sino la provisión –mediante un enlace enviado por correo electrónico– de un archivo intrusivo diseñado para paralizar el Core bancario en coincidencia exacta con el horario del cierre mensual.

Ninguneó pericia del Ministerio Público

El Abg. Felino Amarilla cuestionó que la fiscal Rut Benítez dejó de lado la pericia ordenada por el propio Ministerio Público para dar prioridad, de forma llamativa, a una opinión policial que sostiene la falta de trazabilidad. “Esto ocurre a pesar de que el Banco Atlas presentó todas las pruebas, incluso una resguardada en instrumento público mediante escribanía. Esa es una trazabilidad documentada”, expresó el letrado.

Amarilla había dejado en claro que la desestimación de una denuncia sólo procedía ante la inexistencia del hecho o la presencia de un obstáculo o impedimento legal contra la acción penal, lo que no concurría en el caso cuya desestimación requirió la Fiscal Ruth Benítez.

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Ahora la agente fiscal que demostró su predisposición a favorecer a la empresa Itti SAECA, integra el equipo de investigación de uno de los casos judiciales más emblemáticos, que es el caso Ueno; lo que pone en un grado de crítica y sospecha sobre esta representante del Ministerio Público que debió por objetividad y decoro separarse de esta investigación.

La ciudadanía deberá esta atenta y vigilante a la actuación de la agente Ruth Benítez, también de la postura del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández; en esta causa que involucra a Ueno Bank y las empresas vinculadas, entre ellas Itti SAECA, firma que aparece como una pieza fundamental en los hechos cada vez más perjudiciales que afectan al orden socio económico, a los ahorristas y al Estado paraguayo.