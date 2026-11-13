Obispo adelanta que “miles de paraguayos vendrán junto a la Virgen porque se hizo un gran daño al pueblo”

El novenario de la Virgen de Caacupé comenzará el sábado 28 de noviembre con dos misas a las 7:00 y a las 19:00. La primera misa será presidida por el obispo auxiliar de Asinción, Mons. Gabriel Escobar. La segunda misa, vespertina estará a cargo de Mons. Roberto Zacarías.

En este primer día llegarán en peregrinación miles de jóvenes de las diócesis del Paraguay.

Valenzuela dijo que este año hay una razón principal para venir a Caacupé. Dijo que ese motivo es el dolor inmeso y el daño que hicieron a miles de paraguayos, con la caída Ueno Bank.

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Esperan a 3 millones de fieles en Caacupé

El intendente Caacupé, Víctor Zárate, adelantó que la ciudad espera a unos 3.000.000 millones de personas durante el novenario.

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Explicó que no es fácil atender a toda esa multitud por lo que recurrió a la conciencia a mantener limpia la ciudad y no arrojar basuras en cualquier parte.

El día lutúrgico de la Virgen de Caacupe es es 8 de diciembre. Ese día la misa comenzará a las 6:00 y será presidida por Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.