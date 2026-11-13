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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 10:25

Obispo adelanta que “miles de paraguayos vendrán junto a la Virgen porque se hizo un gran daño al pueblo”

Siete personas en mesa durante evento en la Basílica Santuario, entre ellas un hombre con barba hablando y un policía uniformado.
Conferencia de prensa en el interior de la Basílica Santuario de Caacupé, donde las autoridades locales y eclesiásticas afinan los preparativos para las celebraciones centrales y el novenario que se extenderá hasta el 8 de diciembre.Aníbal Velázquez

La crisis financiera que castiga a miles de paraguayos por la caída de Ueno bank será la razón que moverá a los paraguayos a peregrinar este año junto a la Virgen. Así lo consideró el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela.

Por ABC Color
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El novenario de la Virgen de Caacupé comenzará el sábado 28 de noviembre con dos misas a las 7:00 y a las 19:00. La primera misa será presidida por el obispo auxiliar de Asinción, Mons. Gabriel Escobar. La segunda misa, vespertina estará a cargo de Mons. Roberto Zacarías.

En este primer día llegarán en peregrinación miles de jóvenes de las diócesis del Paraguay.

Valenzuela dijo que este año hay una razón principal para venir a Caacupé. Dijo que ese motivo es el dolor inmeso y el daño que hicieron a miles de paraguayos, con la caída Ueno Bank.

Lea más: Entre chipas, bromas y sonrisas: el chipero que le pone alegría a las calles de Caacupé

Grupo de jóvenes en un parque con árboles, caminando hacia un edificio destacado con un letrero visible.
Vista frontal de la Basílica Santuario de Caacupé, que se prepara para recibir a los aproximadamente 3.000.000 de fieles previstos durante el novenario que inicia este sábado 28 de noviembre.

Esperan a 3 millones de fieles en Caacupé

El intendente Caacupé, Víctor Zárate, adelantó que la ciudad espera a unos 3.000.000 millones de personas durante el novenario.

Explicó que no es fácil atender a toda esa multitud por lo que recurrió a la conciencia a mantener limpia la ciudad y no arrojar basuras en cualquier parte.

El día lutúrgico de la Virgen de Caacupe es es 8 de diciembre. Ese día la misa comenzará a las 6:00 y será presidida por Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

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