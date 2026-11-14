Entregas de kits y tarjetas a jubilados: estos serán los locales habilitado el domingo

El Instituto de Previsión Social (IPS) continuará con la entrega de kits para acceder al cobro de haberes y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo previsto que comenzará a partir de este lunes 16, de acuerdo a la operatividad de cada banco según anunció el titular de la entidad, Derlis León.

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En ese sentido, la entidad comunicó cuales serán los bancos habilitados y en qué sucursales para este domingo 15 de noviembre.

El operativo para este domingo

Para quienes deben retirar sus plásticos y kits de cobro este domingo 15 de noviembre, estas son las sedes y los horarios habilitados por las entidades financieras asignadas:

Banco GNB (Comité Olímpico Paraguayo): Ubicado en el Portón 2 (Galpón C, Autopista Ñu Guazú, Luque). Atiende solo según la terminación de la cédula de identidad:

Domingo 15 de 07:00 a 12:00 : Cédulas terminadas en 6.

Domingo 15 de 12:00 a 18:00 : Cédulas terminadas en 7.

Lunes 16 de noviembre de 07:00 a 12:00 : Cédulas terminadas en 8.

Lunes 16 de noviembre de 12 a 18 hs: Cédulas terminadas en 9.

Banco Continental (SND Arena): En la Secretaría Nacional de Deportes (Asunción), se mantiene las puertas abiertas este domingo de 08:00 a 17:00 h para la entrega centralizada. En el interior, los beneficiarios de esta entidad deben guiarse por los avisos recibidos vía SMS o correo electrónico.

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Banco Atlas: Atiende este domingo de 08:00 a 12:00 en el Centro de Convenciones Mariscal (Villa Morra, Asunción), así como en sus sucursales y puntos externos habilitados en el interior del país.

Banco Nacional de Fomento (BNF): Mantiene el horario de atención este domingo de 07:00 a 12:00 en la nueva sede de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) ubicada en Presidente Franco y Colón del microcentro asunceno, para agilizar la entrega exclusiva de tarjetas de débito a los pasivos del IPS.

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Requisitos indispensables y canales oficiales

Para poder retirar los kits y las tarjetas, es obligatorio presentar la cédula de identidad vigente (o vencida) o la contraseña de renovación, acompañada de una fotocopia.

Si el jubilado desconoce qué entidad le fue asignada de urgencia ante la crisis, el IPS habilitó los siguientes canales: