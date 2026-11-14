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Economía
14 de noviembre de 2026 - 17:41

Entregas de kits y tarjetas a jubilados: estos serán los locales habilitado el domingo

Hombre de cabello oscuro con gafete azul escribiendo en cuaderno, mujer con camisa roja y blanca, mesa con computador y agua.
Este domingo, continúa la entrega de kits y tarjetas a jubilados que cobraban a través de Ueno BankInstituto de Previsión Social

Este domingo, continúa la entrega de kits y tarjetas para el cobro de haberes y aguinaldo de jubilados y pensionados que eran clientes de Ueno Bank, mediante diferentes entidades bancarias. En esta nota te contamos cuáles serán los locales habilitados el domingo 15 de noviembre.

Por ABC Color
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El Instituto de Previsión Social (IPS) continuará con la entrega de kits para acceder al cobro de haberes y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo previsto que comenzará a partir de este lunes 16, de acuerdo a la operatividad de cada banco según anunció el titular de la entidad, Derlis León.

Lea más: Continúa la entrega de kits y tarjeta a jubilados y pensionados: ¿dónde y cuándo retirarlos?

En ese sentido, la entidad comunicó cuales serán los bancos habilitados y en qué sucursales para este domingo 15 de noviembre.

Derlis León en camisa clara y mujer en camiseta naranja conversan en un evento con asistentes trabajando en computadoras.
Derlis León presidente del IPS, recorriendo la entrega de kits a jubilados para el cobro de haberes y aguinaldo.

El operativo para este domingo

Para quienes deben retirar sus plásticos y kits de cobro este domingo 15 de noviembre, estas son las sedes y los horarios habilitados por las entidades financieras asignadas:

Banco GNB (Comité Olímpico Paraguayo): Ubicado en el Portón 2 (Galpón C, Autopista Ñu Guazú, Luque). Atiende solo según la terminación de la cédula de identidad:

  • Domingo 15 de 07:00 a 12:00: Cédulas terminadas en 6.
  • Domingo 15 de 12:00 a 18:00: Cédulas terminadas en 7.
  • Lunes 16 de noviembre de 07:00 a 12:00: Cédulas terminadas en 8.
  • Lunes 16 de noviembre de 12 a 18 hs: Cédulas terminadas en 9.

Banco Continental (SND Arena): En la Secretaría Nacional de Deportes (Asunción), se mantiene las puertas abiertas este domingo de 08:00 a 17:00 h para la entrega centralizada. En el interior, los beneficiarios de esta entidad deben guiarse por los avisos recibidos vía SMS o correo electrónico.

Banco Atlas: Atiende este domingo de 08:00 a 12:00 en el Centro de Convenciones Mariscal (Villa Morra, Asunción), así como en sus sucursales y puntos externos habilitados en el interior del país.

Banco Nacional de Fomento (BNF): Mantiene el horario de atención este domingo de 07:00 a 12:00 en la nueva sede de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) ubicada en Presidente Franco y Colón del microcentro asunceno, para agilizar la entrega exclusiva de tarjetas de débito a los pasivos del IPS.

Lea más: Atención jubilado del IPS: toda la información sobre dónde, cuándo y cómo retirar el kit de cobro

Requisitos indispensables y canales oficiales

Para poder retirar los kits y las tarjetas, es obligatorio presentar la cédula de identidad vigente (o vencida) o la contraseña de renovación, acompañada de una fotocopia.

Si el jubilado desconoce qué entidad le fue asignada de urgencia ante la crisis, el IPS habilitó los siguientes canales:

  • Mi IPS Web: Sección jubilados, pestaña de banco para el desembolso.
  • Call Center: Líneas gratuitas 0800 11 5000 y el 180 (opción 5), de 08:00 a 21:00.
  • WhatsApp Oficial del IPS: 0962 152 152 (disponible las 24 horas).

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