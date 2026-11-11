Atención jubilado del IPS: toda la información sobre dónde, cuándo y cómo retirar el kit de cobro

Unos 32.000 jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que cobraban haberes y pensiones a través de Ueno Bank (en proceso de resolución) fueron reubicados en ocho entidades bancarias.

Estas son:

Continental

Atlas

Familiar

Banco Nacional de Fomento (BNF)

Sudameris

Itaú

GNB

y Solar.

Cuándo será acreditado el aguinaldo a los jubilados del IPS

La reingeniería administrativa busca garantizar que la transición no afecte los plazos de percepción de los haberes correspondientes a noviembre y del esperado aguinaldo que será acreditado también el 17 de este mes.

Qué información deben esperar los jubilados de IPS

En todos los casos, los jubilados y pensionados recibirán un mensaje de texto y/o correo con la confirmación del banco asignado.

Aclaran además que en ningún caso se les solicitarán:

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contraseñas

pin

código de seguridad.

Para el retiro del kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.

En caso que la cédula esté vencida debe presentar la contraseña de renovación.

Lea más: IPS dice que pago a jubilados comenzará el 16 de noviembre

Estas son las indicaciones de los bancos:

Banco Continental

Informó que la entrega de los kits se realizará entre el jueves 12 y ell domingo 15 de noviembre en el horario de 08:00 a 17:00

El lugar habilitado para la entrega en:

Asunción y Gran Asunción en SND Arena – Secretaría Nacional de Deportes.

Para el interior del país: en la sucursal de Banco Continental que ha asignado al beneficiario. Para el efecto, el beneficiario recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico a los datos de contacto registrados en el IPS, indicándole la sucursal donde deberá retirar.

Banco Sudameris

Informó que los puntos habilitados para el retiro del kit de cobro son:

En Asunción y Gran Asunción : Club Alemán, Sucursal Mariano Roque Alonso - Estacionamiento Estación Los Jardines - Luque - Patio de comidas Shopping Pinedo - Estacionamiento zona Este - Frente al Food House

Sucursales en el Interior: Villarrica, Coronel Bogado, Colonia Independencia, atención al Cliente Pirapó, CDE Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal CDE Km 4 - Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal Bella Vista, Campo 9, Concepción, Curuguaty, sucursal Encarnación - Carlos Antonio López Nº 1348 entre Arq. Tomás Romero Pereira y 14 de Mayo, sucursal Fram, Hernandarias, Katueté, Loma Plata, Sucursal María Auxiliadora, Naranjal, Obligado, Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Monday, San Alberto, Santa Rita y Santa Rosa del Aguaray.

Banco Itaú

Para los beneficiarios que deben retirar su tarjeta de débito y kit de cobro del Banco Itaú se realizará del 12 al 14 de noviembre, de 08:00 a 17:00 en los siguientes puntos:

Zona Asunción y Gran Asunción: Caja de Jubilados Bancarios, en Avda. Santa Teresa, Asunción.

Interior del país: En la sucursal de tu localidad indicada en el SMS y correo electrónico.

Ante cualquier duda o consulta, llamar (021) 6171000 las 24hs.

Banco GNB

En cuanto a los que fueron asignados al Banco GNB esta entidad bancaria designó los siguientes lugares para el retiro de la tarjeta de débito.

Comité Olímpico Paraguayo Portón 2 - Galpón C - Autopista Ñu Guazú, Luque

Documento requerido: C.I. vigente o contraseña de renovación.

Banco Atlas

En el caso de que se haya asignado el Banco Atlas para el cobro de la jubilación del IPS, también se habilita desde el jueves 12 de noviembre para retirar el kit de cobro. Para el efecto, el beneficiario recibirá un WhatsApp con los datos del lugar y horario para el retiro, que se puede verificar con el número oficial: 0972 175 100.

Sucursales del interior: Encarnación, Caaguazú, Concepción, Campo 9, Santa Rita, San Alberto, Yby Yaú, Santa Rosa

Sedes Externas: CCM Asunción Centro de Convenciones Mariscal, Ypacaraí Sucursal Koala Ypacaraí Km 38 y CDE 3,5 Km Sucursal KM 3,5 - Paseo Noblesse

Banco Solar

Indicaron que aquellos jubilados y pensionados que hayan recibido notificación del IPS para el cobro en dicha entidad, recibirán un mensaje de Solar Banco para indicarle dónde retirará la tarjeta de débito.

Para consultas llamar o escribir al 021 2188000

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Jubilados de IPS: ¿Dónde consultar el banco asignado y qué líneas de atención están disponibles?

Ante las dudas generadas de la entidad pagadora, las autoridades del IPS remarcaron que existen canales institucionales habilitados para que cada beneficiario verifique con precisión su nuevo punto de cobro: