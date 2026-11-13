Continúa la entrega de kits y tarjeta a jubilados y pensionados: ¿dónde y cuándo retirarlos?

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recuerdan las entidades bancarias asignadas a jubilados y pensionados afectados por el caso Ueno Bank. Reiteran que continuarán con la entrega de kits para acceder al cobro de haberes y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo previsto para este 17 de noviembre.

Las entidades bancarias habilitadas para la entrega de kits son las siguientes:

Banco Familiar

Banco Atlas

Banco Sudameris

Banco Itaú

Solar Banco

GNB Banco

Banco Continental

Banco Nacional de Fomento (BNF)

Dinacopa

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Cabe recordar que, el beneficiario para retirar el kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.

Sucursales habilitadas para el retiro de kits

Banco Nacional de Fomento (BNF) :

Dinacopa - Asunción

Horarios de atención: Viernes, 13 y sábado 14 de noviembre de 07:00 a 18:00 y domingo, 15 de noviembre 07:00 a 12:00.

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Sucursales de BNF:

Horarios de atención: Viernes, 13 de noviembre de 08:00 a 15:00.

Exclusivamente para entrega de tarjetas de débito a jubilados del IPS.

Aclaran que los demás servicios serán atendidos en horario habitual de 08:00 a 13:00.

Banco Sudameris:

En Asunción y Gran Asunción: Club Alemán, Sucursal Mariano Roque Alonso - Estacionamiento Estación Los Jardines - Luque - Patio de comidas Shopping Pinedo - Estacionamiento zona Este - Frente al Food House

Sucursales en el Interior: Villarrica, Coronel Bogado, Colonia Independencia, atención al Cliente Pirapó, CDE Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal CDE Km 4 - Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal Bella Vista, Campo 9, Concepción, Curuguaty, sucursal Encarnación - Carlos Antonio López Nº 1348 entre Arq. Tomás Romero Pereira y 14 de Mayo, sucursal Fram, Hernandarias, Katueté, Loma Plata, Sucursal María Auxiliadora, Naranjal, Obligado, Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Monday, San Alberto, Santa Rita y Santa Rosa del Aguaray.

Asimismo, el Banco habilita el número (021) 416 6442 para cualquier información o consulta.

Banco Itaú:

Asunción y Gran Asunción:

Caja de Jubilados Bancarios,( Av. Santa Teresa, Asunción): El viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 08:00 a 17:00 horas.

Sucursales en el interior:

Sucursales de Itaú de cada localidad: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

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El banco reitera que vía sms o correo electrónico informarán el día, lugar y horario que corresponde a cada beneficiario.

Banco GNB:

Sucursal habilitada: Comité Olímpico Paraguayo: Portón 2, Galpón C - Autopista Ñú Guazú, Luque.

Día y horario según terminación de CI del jubilado y pensionado:

Jueves 12/11 0 (7 a 12 h.) 1 (12 a 18 h.)

Viernes 13/11 2 (7 a 12 h.) 3 (12 a 18 h.)

Sábado 14/11 4 (7 a 12 h.) 5 (12 a 18 h.)

Domingo 15/11 6 (7 a 12 h.) 7 (12 a 18 h.)

Lunes 16/11 8 (7 a 12 h.) 9 (12 a 18 h.)

Recuerda traer la cédula vigente, vencida o contraseña de renovación del documento de identidad.

Banco Continental:

Sucursales habilitadas: jueves 12 a domingo 15 de noviembre: 08:00 a 17:00 h.

Asunción y Gran Asunción: SND Arena - Secretaria Nacional de Deportes.

Sucursales en el interior: Te llegará un SMS y un correo electrónico del lugar que se te ha asignado.

Banco Atlas:

Sucursal en Asunción: CCM Asunción: Centro de Convenciones de Mariscal.

Sedes externas: Ypacaraí: Sucursal Koala Ypacaraí KM 38, CDE 3,5 KM: Surcursal 3,5 KM - Paseo Noblesse

Sucursales en el interior: Encarnación, Caaguazú, Concepción, Campo 9, Santa Rita, San Alberto, Yby Yaú y Santa Rosa.

Solar Banco:

Fecha de pago de haberes y aguinaldo el lunes, 16 de noviembre.

A través de la Banca Digital de Solar Banco y registrate para recibir los datos de dónde se te hará entrega del kit y tarjeta de débito.

Asimismo pide mantenerse informado por medio de los canales oficiales del IPS.

Banco Familiar:

Anuncia que mediante un mensaje de whatsApp del 021 44 65 44 con lugar, día y horario asignado para la entrega de los insumos.

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IPS habilita canales de dudas y reclamos

Por último, la previsional recuerda que existen canales oficiales para realizar consultas y reclamos respecto al pago y entidades asignadas al beneficiarios por medio de: