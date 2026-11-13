Continúa la entrega de kits y tarjeta a jubilados y pensionados: ¿dónde y cuándo retirarlos?

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recuerdan las entidades bancarias asignadas a jubilados y pensionados afectados por el caso Ueno Bank. Reiteran que continuarán con la entrega de kits para acceder al cobro de haberes y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo previsto para este 17 de noviembre.
Las entidades bancarias habilitadas para la entrega de kits son las siguientes:
- Banco Familiar
- Banco Atlas
- Banco Sudameris
- Banco Itaú
- Solar Banco
- GNB Banco
- Banco Continental
- Banco Nacional de Fomento (BNF)
- Dinacopa
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Cabe recordar que, el beneficiario para retirar el kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.
Sucursales habilitadas para el retiro de kits
- Banco Nacional de Fomento (BNF) :
Dinacopa - Asunción
Horarios de atención: Viernes, 13 y sábado 14 de noviembre de 07:00 a 18:00 y domingo, 15 de noviembre 07:00 a 12:00.
Sucursales de BNF:
Horarios de atención: Viernes, 13 de noviembre de 08:00 a 15:00.
Exclusivamente para entrega de tarjetas de débito a jubilados del IPS.
Aclaran que los demás servicios serán atendidos en horario habitual de 08:00 a 13:00.
Banco Sudameris:
En Asunción y Gran Asunción: Club Alemán, Sucursal Mariano Roque Alonso - Estacionamiento Estación Los Jardines - Luque - Patio de comidas Shopping Pinedo - Estacionamiento zona Este - Frente al Food House
Sucursales en el Interior: Villarrica, Coronel Bogado, Colonia Independencia, atención al Cliente Pirapó, CDE Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal CDE Km 4 - Av. Monseñor Rodríguez c/ Capitán Bado, Sucursal Bella Vista, Campo 9, Concepción, Curuguaty, sucursal Encarnación - Carlos Antonio López Nº 1348 entre Arq. Tomás Romero Pereira y 14 de Mayo, sucursal Fram, Hernandarias, Katueté, Loma Plata, Sucursal María Auxiliadora, Naranjal, Obligado, Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Monday, San Alberto, Santa Rita y Santa Rosa del Aguaray.
Asimismo, el Banco habilita el número (021) 416 6442 para cualquier información o consulta.
Banco Itaú:
Asunción y Gran Asunción:
Caja de Jubilados Bancarios,( Av. Santa Teresa, Asunción): El viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 08:00 a 17:00 horas.
Sucursales en el interior:
Sucursales de Itaú de cada localidad: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.
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El banco reitera que vía sms o correo electrónico informarán el día, lugar y horario que corresponde a cada beneficiario.
Banco GNB:
Sucursal habilitada: Comité Olímpico Paraguayo: Portón 2, Galpón C - Autopista Ñú Guazú, Luque.
Día y horario según terminación de CI del jubilado y pensionado:
- Jueves 12/11 0 (7 a 12 h.) 1 (12 a 18 h.)
- Viernes 13/11 2 (7 a 12 h.) 3 (12 a 18 h.)
- Sábado 14/11 4 (7 a 12 h.) 5 (12 a 18 h.)
- Domingo 15/11 6 (7 a 12 h.) 7 (12 a 18 h.)
- Lunes 16/11 8 (7 a 12 h.) 9 (12 a 18 h.)
Recuerda traer la cédula vigente, vencida o contraseña de renovación del documento de identidad.
Banco Continental:
Sucursales habilitadas: jueves 12 a domingo 15 de noviembre: 08:00 a 17:00 h.
Asunción y Gran Asunción: SND Arena - Secretaria Nacional de Deportes.
Sucursales en el interior: Te llegará un SMS y un correo electrónico del lugar que se te ha asignado.
Banco Atlas:
Sucursal en Asunción: CCM Asunción: Centro de Convenciones de Mariscal.
Sedes externas: Ypacaraí: Sucursal Koala Ypacaraí KM 38, CDE 3,5 KM: Surcursal 3,5 KM - Paseo Noblesse
Sucursales en el interior: Encarnación, Caaguazú, Concepción, Campo 9, Santa Rita, San Alberto, Yby Yaú y Santa Rosa.
Solar Banco:
Fecha de pago de haberes y aguinaldo el lunes, 16 de noviembre.
A través de la Banca Digital de Solar Banco y registrate para recibir los datos de dónde se te hará entrega del kit y tarjeta de débito.
Asimismo pide mantenerse informado por medio de los canales oficiales del IPS.
Banco Familiar:
Anuncia que mediante un mensaje de whatsApp del 021 44 65 44 con lugar, día y horario asignado para la entrega de los insumos.
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IPS habilita canales de dudas y reclamos
Por último, la previsional recuerda que existen canales oficiales para realizar consultas y reclamos respecto al pago y entidades asignadas al beneficiarios por medio de:
- Mi IPS Web: Ingresando de manera digital a la sección Jubilados, dentro de la pestaña Banco para el desembolso.
- Call Center Institucional: A través de las líneas gratuitas 0800 11 5000 y el 180 opción 5, operativas de 08:00 a 21:00.
- WhatsApp Oficial del IPS: Habilitado de forma permanente las 24 horas en el número 0962-152-152.