Ueno Bank: Miguel Vázquez tiene nuevo abogado y apela ampliación de la calificación jurídica

Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres renunciaron en forma conjunta a la defensa de Federico Miguel Vázquez, ex-CEO y exvicepresidente primero de la entidad. En lugar de ellos, ayer por la mañana asumió la defensa Osvaldo Bittar.

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En comunicación con ABC Digital, Bittar confirmó que en horas de la noche del viernes ya presentó la apelación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que amplió de oficio los tipos penales atribuidos a su representado.

El tribunal no puede cambiar la calificación, afirma

El magistrado explicó que la calificación jurídica puede ser modificada en cualquier estado procesal por la fiscalía hasta antes de la acusación, por el juzgado penal de garantías al momento de dictar acto de apertura a juicio oral o por el tribunal de sentencia hasta antes del cierre de la introducción de pruebas.

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“Pero no puede ser ampliada por el tribunal de apelaciones cuando ni la fiscalía ni el procesado se expidió al respecto reformando la condición procesal en perjuicio del propio procesado”, aseguró el representante jurídico.

Miguel Vázquez y otros directivos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

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Luego, un Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, agregó los tipos penales de asociación criminal y lavado de activos. “Probablemente planteemos una acción de inconstitucionalidad contra la misma resolución”, agregó el nuevo abogado de Vázquez.

La decisión de la Cámara además se ratificó la prisión preventiva de los imputados. Consultado sobre si solicitarán medidas alternativas luego de esto, dijo que por el momento no lo barajan.

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Vázquez en prisión

Consultado acerca de una supuesta versión que corre de que aparentemente Miguel Vázquez estaría deprimido y que incluso habría perdido peso, Bittar respondió lo siguiente: “Cualquier cosa que pueda decirte sobre su estado emocional, de salud o su peso actual no aporta nada y generaría una crítica en la opinión pública”, finalizó.