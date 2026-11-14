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Economía
14 de noviembre de 2026 - 20:45

Ueno Bank: Miguel Vázquez tiene nuevo abogado y apela ampliación de la calificación jurídica

Miguel Vázquez con abrigo negro y capucha, escoltado por policías en un ambiente cerrado de comisaría, rodeado de periodistas.
Encapuchado y con una campera negra a pesar del calor, Miguel Vázquez, CEO del Ueno Bank, sale de Investigaciones para ser trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.Fernando Romero

El abogado Osvaldo Bittar es nuevo representante jurídico de Miguel Vázquez, ex CEO del Grupo Vázquez. Como una de sus primeras medidas, apeló ayer a la noche la resolución de la cámara que incorporó de oficio las figuras de asociación criminal y otros hechos punibles a los atribuidos por la Fiscalía.

Por ABC Color
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Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres renunciaron en forma conjunta a la defensa de Federico Miguel Vázquez, ex-CEO y exvicepresidente primero de la entidad. En lugar de ellos, ayer por la mañana asumió la defensa Osvaldo Bittar.

Lea más: Abogados renuncian a la defensa de Miguel Vázquez y directivos procesados de Ueno

En comunicación con ABC Digital, Bittar confirmó que en horas de la noche del viernes ya presentó la apelación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que amplió de oficio los tipos penales atribuidos a su representado.

Seis hombres con expresiones serias, algunos de pie y otros en el suelo, mientras un policía les coloca esposas en un ambiente de ladrillos expuestos.
De izquierda a derecha: Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale Cardoni, ex directivos de Ueno Bank presos en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

El tribunal no puede cambiar la calificación, afirma

El magistrado explicó que la calificación jurídica puede ser modificada en cualquier estado procesal por la fiscalía hasta antes de la acusación, por el juzgado penal de garantías al momento de dictar acto de apertura a juicio oral o por el tribunal de sentencia hasta antes del cierre de la introducción de pruebas.

Lea más: Abogado de presidente de Ueno desmiente supuesta renuncia a la defensa

“Pero no puede ser ampliada por el tribunal de apelaciones cuando ni la fiscalía ni el procesado se expidió al respecto reformando la condición procesal en perjuicio del propio procesado”, aseguró el representante jurídico.

Peña Palacios en traje oscuro y Vázquez Villasanti de espaldas, ambos en un ambiente oscuro y decoraciones luminosas.
Federico Miguel Vázquez Villasanti y el expresidente de la República Santiago Peña Palacios.

Miguel Vázquez y otros directivos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Lea más: Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza

Luego, un Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, agregó los tipos penales de asociación criminal y lavado de activos. “Probablemente planteemos una acción de inconstitucionalidad contra la misma resolución”, agregó el nuevo abogado de Vázquez.

Miguel Vázquez Villasanti de pie, con abrigo negro, manos juntas, frente a una pared con logos de la Policía Nacional de Paraguay.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.

La decisión de la Cámara además se ratificó la prisión preventiva de los imputados. Consultado sobre si solicitarán medidas alternativas luego de esto, dijo que por el momento no lo barajan.

Lea más: Caso Ueno: Cámara incluye asociación criminal y lavado de dinero en causa contra exdirectivos

Vázquez en prisión

Consultado acerca de una supuesta versión que corre de que aparentemente Miguel Vázquez estaría deprimido y que incluso habría perdido peso, Bittar respondió lo siguiente: “Cualquier cosa que pueda decirte sobre su estado emocional, de salud o su peso actual no aporta nada y generaría una crítica en la opinión pública”, finalizó.

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