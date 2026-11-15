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Economía
15 de noviembre de 2026 - 16:07

Este lunes continuará entrega de kits para jubilados del IPS en algunos bancos

Derlis León en camisa clara y mujer en camiseta naranja conversan en un evento con asistentes trabajando en computadoras.
Derlis León presidente del IPS, recorriendo la entrega de kits a jubilados para el cobro de haberes y aguinaldo.Instituto de Previsión Social

En la fecha varias entidades continuaron con el proceso de entrega del kit de cobro a jubilados y pensionados del IPS que cobraban por Ueno bank. Algunos bancos seguirán con la entrega de las tarjetas este lunes:

Por ABC Color
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Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recuerdan sobre las entidades bancarias asignadas a jubilados y pensionados afectados por el caso Ueno Bank. Algunas entidades continuarán con la entrega de los kits de cobros este lunes 16 de noviembre, considerando que para el martes 17 ya se acreditarán los haberes jubilatorios y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo.

Los 32.000 jubilados y pensionados que cobraban por Ueno bank fueron reasignados a las siguientes entidades bancarias: Banco Familiar, Atlas, Banco Sudameris, Banco Itaú, Solar Banco, GNB Banco, Banco Continental, Banco Nacional de Fomento (BNF)

Cabe recordar que, el beneficiario para retirar el kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.

Lea más: Entregas de kits y tarjetas a jubilados: estos serán los locales habilitados el domingo

Hombre de cabello oscuro con gafete azul escribiendo en cuaderno, mujer con camisa roja y blanca, mesa con computador y agua.
Este domingo, continúa la entrega de kits y tarjetas a jubilados que cobraban a través de Ueno Bank

Sucursales habilitadas este lunes 16 para el retiro de kits

Banco Itaú:

Asunción y Gran Asunción:

Caja de Jubilados Bancarios (Av. Santa Teresa, Asunción): de 07:00 a 13:00 horas.

El banco reitera que vía sms o correo electrónico informarán el día, lugar y horario que corresponde a cada beneficiario.

Lea más: Continúa la entrega de kits y tarjeta a jubilados y pensionados: ¿dónde y cuándo retirarlos?

Banco GNB:

Sucursal habilitada: Comité Olímpico Paraguayo: Portón 2, Galpón C - Autopista Ñu Guazú, Luque.

Día y horario según terminación de CI del jubilado y pensionado:

Lunes 16/11 de 7 a 12 h para usuarios con terminación CI 8

Lunes 16/11 de 12 a 18 h para usuarios con terminación CI 9

Recuerda traer la cédula vigente, vencida o contraseña de renovación del documento de identidad.

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