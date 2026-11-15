Este lunes continuará entrega de kits para jubilados del IPS en algunos bancos

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recuerdan sobre las entidades bancarias asignadas a jubilados y pensionados afectados por el caso Ueno Bank. Algunas entidades continuarán con la entrega de los kits de cobros este lunes 16 de noviembre, considerando que para el martes 17 ya se acreditarán los haberes jubilatorios y del Beneficio Anual Adicional (BAA), conocido como aguinaldo.

Los 32.000 jubilados y pensionados que cobraban por Ueno bank fueron reasignados a las siguientes entidades bancarias: Banco Familiar, Atlas, Banco Sudameris, Banco Itaú, Solar Banco, GNB Banco, Banco Continental, Banco Nacional de Fomento (BNF)

Cabe recordar que, el beneficiario para retirar el kit y tarjeta de débito, el beneficiario deberá presentarse con su cédula de identidad y fotocopia de la misma.

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Sucursales habilitadas este lunes 16 para el retiro de kits

Banco Itaú:

Asunción y Gran Asunción:

Caja de Jubilados Bancarios (Av. Santa Teresa, Asunción): de 07:00 a 13:00 horas.

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El banco reitera que vía sms o correo electrónico informarán el día, lugar y horario que corresponde a cada beneficiario.

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Banco GNB:

Sucursal habilitada: Comité Olímpico Paraguayo: Portón 2, Galpón C - Autopista Ñu Guazú, Luque.

Día y horario según terminación de CI del jubilado y pensionado:

Lunes 16/11 de 7 a 12 h para usuarios con terminación CI 8

Lunes 16/11 de 12 a 18 h para usuarios con terminación CI 9

Recuerda traer la cédula vigente, vencida o contraseña de renovación del documento de identidad.