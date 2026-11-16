Una mirada a través del Índice Global de Miseria en América Latina

Lejos de medir únicamente la pobreza monetaria, este indicador cuantifica la precariedad macroeconómica mediante la suma de la tasa de inflación, el desempleo y los costos de endeudamiento bancario (tasas de interés), descontando la variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita. En la edición más reciente, el panorama para América Latina evidencia marcadas disparidades y la región destaca por albergar a dos de las diez naciones con peores índices a escala global.

El caso más grave del ranking global lo encabeza Venezuela, que saltó de la sexta posición en 2024 al primer puesto mundial en 2025 con un total de 556,49 puntos. El motor determinante de esta cifra es una inflación desbordada. Datos citados por Hanke dan cuenta de que los precios al consumidor escalaron 475,3% en 2025, mientras que el desempleo se situó en 35,1%.

Esta espiral de precios contrasta con un salario mínimo inferior a un dólar mensual y una canasta básica calculada en US$ 974,48. El deterioro social se refleja en las cifras de la Encuesta Encovi 2025 de la Universidad Católica Andrés Bello, que señala que el 68,5% de los hogares venezolanos vive en la pobreza y el 31,7% en la pobreza extrema.

En el quinto lugar mundial se ubica Argentina y registra un índice de 88,35 puntos. Al igual que en Venezuela, el principal factor que contribuye es la inflación. Aunque los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) mostraron cierta desaceleración en la inflación interanual. Esto coincidió con un incremento en la tasa de pobreza, que alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre de 2026.

En cuanto a otros países de la región, aparecen Brasil (puesto 19 con 59,64 puntos), Bolivia (puesto 28 con 44,04 puntos), Colombia (puesto 46 con 35,59 puntos), Uruguay (puesto 71 con 26,50 puntos), Paraguay (puesto 74 con 25,44 puntos), Chile (puesto 78 con 24,01 puntos) y Perú (puesto 81 con 23,30 puntos).

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Entre los factores estructurales que contribuyen a explicar el desempeño de los países más rezagados en el Índice Anual de Miseria de Hanke se destacan los siguientes: en primer lugar, la elevada dependencia de materias primas y actividades económicas con escasa innovación y generación de valor agregado. A ello se suman la incertidumbre jurídica, los problemas de gobernabilidad y la falta de continuidad de las políticas públicas, que debilitan la confianza y desalientan la inversión. Asimismo, la alta informalidad laboral limita el acceso de una parte importante de la población a empleos estables, protección social y financiación formal.

En el ámbito macroeconómico, los déficits fiscales persistentes, el endeudamiento y las dificultades para preservar la estabilidad de precios reducen la capacidad de respuesta de los gobiernos. Finalmente, las deficiencias estructurales restringen la competitividad, el desarrollo tecnológico y la generación de empleos de calidad.

Un aspecto relevante al analizar América Latina es que el factor desencadenante de la miseria económica no es homogéneo. Mientras en Venezuela, Argentina, Haití, Bolivia y Cuba el principal detonante es el alza incesante de la inflación. En países como Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, Perú, México y Costa Rica, el factor determinante son las altas tasas de interés de los préstamos bancarios. En otras economías, como Chile, el factor dominante es la tasa de desempleo.

Finalmente, la solución no se limita únicamente al control monetario de los precios. Para revertir los indicadores del índice, América Latina requiere implementar políticas de largo plazo que articulen disciplina fiscal, inversión productiva, innovación y fortalecimiento institucional, que garanticen un crecimiento inclusivo y empleo de calidad.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.