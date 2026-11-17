El inmueble se encuentra en la zona alta de Ciervo Cuá. El 12 de noviembre de 2026, el juez penal de garantías Humberto Otazú decretó el embargo preventivo, la prohibición de innovar y la prohibición de contratar sobre la propiedad por un monto de G. 3.608.550.782.201.

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Desde entonces, la propiedad quedó bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El secretario general de la institución, Santiago Arza, explicó que la recepción de ese inmueble es muy reciente, por lo que aún se están realizando allí trabajos de verificación, ordenamiento y organización de todo habría en él.

Se devolvieron los enseres

Además, como parte de la coordinación entre la Senabico y la comitiva fiscal se determinó también la devolución de todo lo que tenga que ver enseres personales del lugar, según el funcionario. “Tengo entendido que ese procedimiento se está llevando a cabo a los efectos de no administrar bienes que son no solamente de menor cuantía, sino de difícil mantenimiento porque escapa al control por la naturaleza de ese tipo de bienes, a más de recalcar que son enseres personales que deben ser devueltos”, dijo Arza sobre la determinación.

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El secretario insistió en que luego del inventario, el área técnica de la Senabico realiza un recabado documental de todo lo que tenga que ver con la situación registral y catastral del inmueble. “Una vez que se tenga todo ello, se hace también una evaluación del inmueble conforme a las condiciones del mercado, y finalmente se toma una decisión de administración”, detalló.

Posiblemente se ceda en arrendamiento

Entre las opciones posibles está la de ceder en arrendamiento; también se podría ceder en uso provisional, o incluso se podría celebrar un fideicomiso, según Arza. “Existen muchas posibilidades, pero es finalmente el área técnica quien dará esa decisión”, recalcó.

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Arza admitió que la opción más realista y efectiva es la del alquiler. “La opción de la que más se habló es la de ceder en arrendamiento porque es una de las decisiones de administración más comunes o también una de las más efectivas para asegurar ese mantenimiento objetivo de la institución. Es posiblemente lo que finalmente se determine hacer”, subrayó.

Asimismo, aclaró que no existe un plazo establecido para la realización de todo este proceso pero la brevedad es importante para evitar que no se deteriore el inmueble. “No hay un plazo establecido en días ni perentorio, pero no se puede dejar pasar mucho tiempo para evitar que existan allí deterioros o cualquier otro tipo de evento que pueda perjudicar el estado del bien”, afirmó.

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Finalmente, Santiago Arza aseguró que se están tomando los recaudos necesarios y las diligencias correspondientes para que se pueda tener una salida de administración lo más rápida posible para asegurar la conservación de la propiedad.