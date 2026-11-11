Fiscalía habría confundido propiedades ligadas a Santiago Peña en San Bernardino

El empresario José Luis Módica Alsina presentó un comunicado público y una manifestación formal ante el Ministerio Público para dejar en claro que los inmuebles de su propiedad en la ciudad de San Bernardino no están relacionadas con la conocida como la mansión de San Bernardino, ni con el expediente penal que salpica al expresidente Santiago Peña.

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La confusión surgió luego de que el juez penal de garantías Humberto Otazú dictara la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y el embargo preventivo sobre ocho terrenos en San Bernardino, departamento de Cordillera.

La medida fue solicitada por el equipo de fiscales anticorrupción integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez, con el objetivo de blindar las fincas e impedir que se realicen maniobras de venta u ocultamiento mientras avanza la causa por presunta lesión de confianza y otros delitos contra el expresidente Santiago Peña.

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Títulos sobre la mesa y una distancia de cinco kilómetros

Módica Alsina manifestó que presentó la documentación legal de sus tierras. Con título de propiedad en mano y los planos cartográficos de ubicación, el afectado demostró ante los investigadores que su inmueble no guarda ningún tipo de relación con las obras ni con las propiedades señaladas como pertenecientes a Santiago Peña o a su entorno directo.

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“He aclarado la confusión surgida respecto a mi propiedad. Acompañé el título de propiedad y el mapa correspondientes a fin de acreditar que la propiedad en cuestión no tiene nada que ver con los hechos investigados ni con los imputados en la causa penal N° 92/26. Con dicha aclaración ha quedado establecido que se trata de propiedades completamente diferentes, ubicadas a aproximadamente cinco kilómetros de distancia”, explicó.

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Fiscalía solicita la corrección, según el comunicado

El comunicado sostiene que los propios funcionarios del Ministerio Público admitieron el error en la delimitación de los inmuebles. Al percatarse, se solicitó al juzgado del doctor Otazú que proceda a subsanar la orden judicial.

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“Considero importante dar a conocer esta situación para evitar interpretaciones equivocadas sobre la titularidad de mis inmuebles y cualquier vinculación con los hechos investigados”, concluyó.