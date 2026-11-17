El mejoramiento de la ruta PY08 “Dr. Blas Garay”, de 151 km, está a cargo de la empresa TOCSA SA. La obra comienza en la rotonda de la Calle 6000, distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro, y llega hasta el municipio de Azote’y, departamento de Concepción. Actualmente, los trabajos se concentran en las localidades sampedranos de Gral. Resquín y Lima.

La tarea consiste especialmente en el recapado del pavimento, la reparación y limpieza de las banquinas y otros trabajos complementarios.

El tramo que está en proceso de mejoras atraviesa los distritos de Guajayvi, Liberación, Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray, todos de San Pedro, además de Azote’y, en Concepción.

Conforme a las perspectivas, la culminación de la primera parte de la obra se estaría concretando en los primeros meses del año 2027. Los trabajos consisten en el bacheo superficial, el fresado, el bacheo profundo con reposición de materiales específicos, la limpieza de la franja de dominio, la reparación de ambos costados de la vía y la colocación de carpeta asfáltica.

Al respecto, el concejal municipal de Gral. Resquín, Eugenio Rodas (PLRA), expresó que los pobladores de la zona celebran el avance del mejoramiento de la ruta PY08. Con esto se van a evitar muchos accidentes de tránsito que ya ocasionaron varias pérdidas de vidas humanas por el mal estado de la ruta, subrayó.

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“La ciudadanía en general celebra el avance de la reparación de esta ruta, que durante varios años se convirtió en uno de los reclamos más frecuentes a las autoridades, por lo que esperamos que el mantenimiento que se encuentra en plena ejecución pueda mejorar la seguridad de los conductores que transitan por esta vía”, recalcó Rodas.

El encargado de controlar los trabajos por parte del MOPC, el Ing. Nelson González, explicó que se están priorizando bacheos profundos y superficiales con renovación de materiales seleccionados, además de la limpieza de la franja de dominio, el fresado de calzada y la colocación de la capa asfáltica en los lugares removidos, añadió.