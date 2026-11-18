Mediante resolución 14, Acta 54 del 17 de noviembre último, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió extender el plazo para honrar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los clientes afectados por la caída de Ueno bank.

Esto según detalla la resolución, se debe a que el equipo interventor se encuentra aún en proceso de verificación de varias cuentas que registran inconvenientes o que están bloqueadas por lo que no están pudiendo recibir la acreditación en el plazo que indica la Ley 2334/2003, de los 15 días desde la comunicación del proceso de resolución de la entidad.

El plazo para el pago del FG venció el martes 17, pero aún quedan pendientes o bloqueadas varias cuentas de clientes que están siendo verificadas, por lo que el equipo interventor solicitó al directorio de la banca matriz, extender el plazo por 15 días más como dispone la legislación para esos casos.

De esta manera, la resolución expresa que se dispone: “Ampliar por quince (15) días corridos adicionales el plazo para honrar la garantía de depósitos, previsto en el artículo 1°, inciso h), de la Ley N° 2334/2003, computados a partir del 18 de noviembre de 2026, con vencimiento el 2 de diciembre de 2026”

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Prosigue determinación de activos y pasivos

Por otra parte, en el artículo 2, la resolución también dispone que las actuaciones de evaluación y determinación de los activos y pasivos de Ueno bank en proceso de resolución, deben continuar con carácter prioritario, a efectos de disponer de sus resultados en el menor plazo posible, sin estar supeditado su conclusión al vencimiento del plazo establecido para honrar las garantías, por lo que se mantienen vigentes los demás términos de la resolución 1 emitida por el BCP en pasado 2 de noviembre.

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Según se extrae del texto de la resolución que describe parte de este proceso, los interventores exponen avances en las tareas de relevamiento, inventario, verificación documental, conciliación contable y valoración de los activos y pasivos de la entidad.

No obstante, se menciona que todavía hay aspectos pendientes de evaluación, relacionados principalmente con el volumen y la complejidad de las operaciones, las limitaciones en la disponibilidad de información, las diferencias contables pendientes de conciliación, las restricciones de acceso a los sistemas de información y los requerimientos de información adicional a terceros.

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El informe señala la necesidad de completar determinadas verificaciones y conciliaciones de los registros contables correspondientes a la fecha de corte del 11 de noviembre de 2026, así como de incorporar los ajustes de valoración identificados, por lo que los importes consignados en el Balance de Exclusión provisorio revisten carácter preliminar y se hallan sujetos a revisión.

No obstante, señalan que resulta necesario mantener el carácter prioritario de las actuaciones de evaluación, independientemente al plazo otorgado para el pago de las garantías. Se precisa avanzar con la verificación y conciliación de los activos y pasivos de la entidad, a efectos de disponer oportunamente de los resultados que sustenten la adopción de las decisiones correspondientes, sin supeditar su conclusión al vencimiento del plazo ampliado, expresaron los interventores.