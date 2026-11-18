Los médicos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) exigen la recategorización salarial y el cumplimiento del aumento progresivo planteado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La propuesta se había planteado mediante una resolución del Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA, en agosto de 2024, pero en el primer año de aplicación no se ejecutó.

Ahora, ante el supuesto recorte del presupuesto 2027 que alcanzaría al Hospital de Clínicas, temen que nuevamente no se ejecute la propuesta.

Es por eso que exigen que el beneficio alcance a todos los médicos del Hospital de Clínicas, por lo que permanecerán en asamblea permanente ante el tratamiento del presupuesto 2027 que afectará al nosocomio.

El médico residente Andrés Osorio exigió a los parlamentarios la aplicación de la propuesta para dar un respiro a la labor médica.

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“Exigimos la recategorización salarial que fue planteada al Ministerio de Economía y Finanzas vía resolución del Consejo Superior Universitario de la Facultad de Medicina en el 2024. Nos quedamos estancados en la ejecución del aumento progresivo en el año uno; ahora ya tendríamos que estar en el año dos, y lo que correspondería al año tres debería ajustarse en el 2027”, manifestó Osorio.

El profesional aclaró que el reclamo no apunta exclusivamente a los médicos residentes, sino que busca beneficiar a todos los profesionales médicos que prestan servicios en el Hospital de Clínicas.

“Los médicos residentes somos los médicos tres. Nosotros no pedimos la recategorización solo de los médicos residentes, sino para todos los médicos que prestan sus servicios en el Hospital de Clínicas”, enfatizó.

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Según la Resolución Nº 0481-00-2024, la escala progresiva para la categoría Docente Médico III establecía una asignación vigente de G. 4.816.325 en 2024, con un incremento a G. 5.297.958 en el primer año, G. 5.827.753 en el segundo, G. 6.410.529 en el tercero y G. 7.051.581 en el cuarto año.

Osorio también señaló que la problemática salarial se suma a las dificultades presupuestarias que enfrenta el hospital, particularmente en la disponibilidad de medicamentos, insumos y recursos para el mantenimiento de la infraestructura.

Recordó que el Hospital de Clínicas cumple una doble función, asistencial y académica, por lo que consideró necesario garantizar condiciones laborales adecuadas para los profesionales y los recursos necesarios para brindar atención a los pacientes.