Trabajadores del Hospital de Clínicas - dependiente de la Universidad Nacional de Asunción - se movilizaron hoy en protesta ante rumores de planes de recortar en un 20 por ciento los fondos para servicios de salud en el Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027.

Los funcionarios de salud de Clínicas se manifestaron hoy frente al nosocomio – ubicado en la ciudad de San Lorenzo – y sobre la avenida Mariscal López.

“Tristemente los trabajadores de la salud tenemos que estar movilizados, dejando nuestras guardias” ante el temor a un recorte, dijo a ABC Color una de las manifestantes, Lourdes Villalba.

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La trabajadora agregó que, si un recorte como el rumoreado se concreta, “con lo mal que ya estamos los trabajadores y nuestros pacientes, vamos a estar peor en 2027” porque eso significaría “menos insumos y medicamentos para los pacientes, menos beneficios para los trabajadores, el empobrecimiento de la comunidad en general”.

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Recordó que al Hospital de Clínicas llegan “refugiados del sistema sanitario” que no consiguen atención para problemas complejos en otros puntos del país.

Poder Ejecutivo anunció fondos extra para medicamentos e insumos

El pasado lunes, el presidente Pedro Alliana anunció una adenda al proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027 que contempla recortes de gastos y, entre otras cosas, un refuerzo de 400.000 millones de guaraníes al presupuesto del Ministerio de Salud Pública para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios.