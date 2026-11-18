Funcionarios del Hospital de Clínicas rechazan el posible recorte presupuestario que afectaría a la institución y que, según denunciaron, tendría consecuencias directas en los salarios y beneficios de unos 6.000 trabajadores del nosocomio.

La medida representaría una reducción de más de G. 1.300.000 en los ingresos de cada funcionario, según explicó Derlis Torres, miembro del Sindicato del Hospital de Clínicas. Señaló que el presupuesto institucional contempla no solamente los salarios, sino también los recursos destinados a insumos y medicamentos para la atención de los pacientes.

Torres explicó que el recorte fue planteado inicialmente por el Poder Ejecutivo y ya pasó por la Cámara de Diputados, por lo que ahora se encuentra pendiente de estudio en el Senado.

Ante este escenario, los trabajadores resolvieron continuar con las medidas de protesta, como la marcha pacífica que se realizó esta mañana sobre la Avda. Mcal. López. Igualmente, anunciaron que llevarán sus reclamos hasta el Parlamento.

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El dirigente sindical advirtió que la reducción no afectaría únicamente a los ingresos salariales, sino también a beneficios laborales como la bonificación por antigüedad, ayuda escolar, bonificaciones e insalubridad.

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El impacto alcanzaría a unos 6.000 funcionarios que integran el equipo multidisciplinario del Hospital de Clínicas, entre ellos médicos, personal de enfermería, auxiliares de enseñanza, técnicos de mantenimiento, trabajadores de seguridad y de limpieza.

Piden devolución del dinero robado

La vicepresidenta del Sindicato, Lourdes Villalba, cuestionó la situación presupuestaria y reclamó a las autoridades que se investiguen los hechos de corrupción y se recupere el dinero sustraído, al considerar injusto que los trabajadores de la salud deban soportar las consecuencias de los recortes.

“¿Dónde está la plata? Esa es la pregunta de todos los trabajadores de la salud en este momento”, manifestó.

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Villalba afirmó que los recursos públicos deben ser recuperados a través de la Justicia y cuestionó que, mientras se plantean reducciones que perjudicarían a los trabajadores, existan sectores que perciben elevados salarios y mantienen privilegios.

Los funcionarios anunciaron que seguirán movilizados y apelaron a la conciencia de los senadores para que revisen el recorte presupuestario, ante las consecuencias que podría tener tanto para el personal como para el funcionamiento del Hospital de Clínicas y la atención a los pacientes.