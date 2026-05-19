Cambios en Itaipú: Lula renueva el Consejo de Administración en medio de negociación del Anexo C

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concretó una profunda reestructuración en el Consejo de Administración de Itaipú Binacional. A través de un decreto publicado en una edición extra del Boletín Oficial de la Unión, el Ejecutivo del vecino país designó al ministro de Hacienda Darío Durigan, a la jefa de Gabinete, Miriam Belchior, y al ministro de Planificación, Bruno Moretti, para integrar el máximo órgano de decisión de la hidroeléctrica de manera oficial.

Los nuevos altos funcionarios ejercerán sus funciones en el colegiado hasta el 16 de mayo de 2028. De acuerdo con los documentos oficiales, los nombramientos se encuadran en lo dispuesto por la Nota Diplomática N.° 439 del 20 de diciembre de 1993, emitida por el Gobierno de Brasil y la República del Paraguay, además de respetar el artículo 8, párrafo “a”, y el artículo 11 del Estatuto Binacional de Itaipú, contenido en el Anexo “A” del documento internacional.

Con este movimiento de piezas, Durigan y Belchior reemplazan formalmente a los exministros Fernando Haddad y Rui Costa, respectivamente. De esta manera, el esquema del Consejo de Administración, compuesto por un total de 12 miembros —seis representantes paraguayos y seis brasileños—, redefine sus perfiles técnicos y políticos en un momento clave, ya que estos cambios se dan en plena negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.

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La reconfiguración del equipo brasileño ya registraba antecedentes inmediatos en el primer trimestre de este año. La administración de Lula de Silva había formalizado la designación del ingeniero civil Djalma Vando Berger como el nuevo director administrativo de la entidad, un técnico con amplia trayectoria en el sector eléctrico, que presidió la firma Eletrosul Centrais Elétricas entre los años 2015 y 2016.

La llegada de Berger al cargo conllevó el desplazamiento de Iggor Gomes Rocha, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Económico, quien lideraba la dirección administrativa desde marzo de 2023. Sin embargo, Rocha no abandonó la estructura de la hidroeléctrica, sino que pasó a incorporarse directamente como miembro pleno del Consejo de Administración de la binacional.

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Esta cadena de modificaciones en la cúpula brasileña de la entidad se completó con la destitución del exdiputado del estado de Paraná, Michele Caputo Neto. Con la salida de Caputo Neto del esquema de consejeros, el Gobierno de Brasil cerró un ciclo de ajustes bajo las prerrogativas legales que le otorga el Tratado, reacomodando sus fichas para las discusiones de las bases financieras con Paraguay.

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La configuración actual de la mesa directiva

Tras las últimas modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo brasileño, los asientos correspondientes a la margen izquierda en el órgano colegiado quedan ocupados por figuras de la administración central. Al lado de los recién incorporados Durigan, Belchior y Moretti, permanecen el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y la ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, Esther Dweck.

La lista de los seis consejeros del vecino país la completa el citado Iggor Gomes Rocha. En tanto, la conducción ejecutiva de la margen izquierda sigue bajo la tutela del director general brasileño, Enio Verri, mientras que la representación diplomática en las deliberaciones institucionales recae sobre el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

Las autoridades paraguayas observan de cerca este reordenamiento interno del socio condómino, que se produce mientras ambos países mantienen activos los canales diplomáticos para la revisión del Anexo C. La paridad de 12 miembros en el Consejo de Administración obliga a que cada decisión estratégica de la hidroeléctrica cuente con el consenso definitivo de ambos lados del río Paraná.