El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario de pagos de noviembre de 2026. Los desembolsos empiezan el lunes 23 y terminan el lunes 30. Conocé la fecha de cobro de cada grupo.

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¿Cuándo cobran los adultos mayores y los jubilados de la Caja Fiscal?

El lunes 23 de noviembre cobrarán el veterano, los pensionados y los beneficiarios del Programa Adultos Mayores. El martes 24 será el turno de los jubilados de la Caja Fiscal.

En esa línea, cabe recordar que el déficit conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pago de salarios de noviembre: ¿qué día cobran los funcionarios públicos?

El miércoles 25 cobrarán los funcionarios administrativos y el personal de salud pública. El jueves 26 se harán los pagos a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

El viernes 27 cobrarán los funcionarios del sector educativo y de las universidades nacionales. El lunes 30 se abonarán los servicios personales pendientes.

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Calendario de pagos del MEF: ¿de qué dependen los desembolsos?

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado remitido desde el MEF.

Esto significa que cada organismo público debe presentar su solicitud de transferencia de recursos para que se puedan efectuar los pagos en las fechas establecidas.