Un grupo de socios de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) presentó una nota formal ante la Comisión Directiva del gremio para denunciar la supuesta complicidad de la institución en la recopilación masiva de datos biométricos a través de la empresa Itti durante la Expo Mariano Roque Alonso. En la presentación, los denunciantes exigieron la rendición de cuentas sobre la relación contractual y solicitaron la renuncia del presidente de la ARP, Daniel Prieto.

La nota fue presentada por el abogado Felino Amarilla (socio N.º 2341) junto con representantes de la firma Agro Forestal Estrella SA (socio N.º 4210). Los firmantes cuestionaron severamente el mecanismo implementado por la organización, mediante el cual más de 800.000 visitantes —incluidos niños— fueron condicionados a facilitar su reconocimiento facial o huella dactilar para poder ingresar al recinto ferial.

Lea más: Base de Itti: ¿qué pasaría con los datos biométricos?

Advertencias previas y el negocio tras la captura de datos

El abogado Amarilla señaló que ya había alertado en reiteradas ocasiones a la directiva de la ARP sobre las irregularidades del sistema sin obtener respuesta alguna.

Asimismo, recordó las declaraciones del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, quien advirtió en su momento que el verdadero negocio de los propietarios de Ueno Bank no era la intermediación financiera, sino la captura masiva de datos biométricos de la población paraguaya.

“Esos datos no llegaron a Itti por casualidad; llegaron porque la ARP, como organizadora de la Expo, condicionó el ingreso de más de 800.000 visitantes, incluidos niños, a un sistema de verificación facial o de huella dactilar operado por Itti, en virtud del contrato que la conducción de nuestra Asociación celebró con esa empresa”, afirmó Amarilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Riesgo de suplantación de identidad e intervención policial

El reclamo de los socios cobra mayor gravedad tras la caída de Ueno Bank y la consecuente intervención de sus empresas vinculadas, entre las cuales se encuentra Itti, firma encargada de la gestión de dicha base de datos. Además, el presidente de Itti se encuentra imputado en la causa penal abierta por el caso Ueno Bank.

Ante esta coyuntura, la Policía Nacional informó que solicitó formalmente a las plataformas tecnológicas Google y Amazon el resguardo y bloqueo de la información almacenada por Itti —que abarca justamente los registros de los asistentes a la Expo— advirtiendo que el principal peligro existente es la suplantación de identidad.

Finalmente, el profesional del derecho remarcó la responsabilidad legal del gremio ganadero en el tratamiento de la información personal recolectada.

“Al decidir cómo y con quién se recolectaban los datos de quienes ingresaban a su predio, la ARP asumió la posición de responsable de ese tratamiento, e Itti la de encargada que procesaba los datos por cuenta de la ARP”, expresó Amarilla.

El profesional indicó que la decisión de condicionar el ingreso a la Expo a la entrega de datos biométricos a una empresa del mismo grupo que el banco oficial del evento no fue de los socios, sino de la conducción que hoy encabeza el presidente Daniel Prieto, por lo que reiteró el pedido de renuncia del mismo, como también de responder a un pedido de informe en un plazo de 10 días.

Lea más: Senadora presenta ley contra monopolio de Ueno en entradas a eventos y repudia que recolecten datos biométricos

¿Qué informe piden los socios a la ARP?

Copia del contrato celebrado entre la ARP e Itti y/o Grupo Vázquez para el sistema de acceso a la Expo 2026, con sus anexos, y de los contratos equivalentes de ediciones anteriores;

Qué datos se recolectaron (imagen facial, huella dactilar, documento de identidad, datos de contacto, medios de pago u otros), de cuántas personas y cuántas de ellas menores de edad;

Dónde se almacenan esos datos, quién los custodia hoy y si la ARP conserva copia o acceso a ellos;

si los datos se compartieron con Ueno Bank, Tuti u otras empresas del mismo grupo, o se usaron para otra finalidad que el control de acceso;

Qué medidas adoptó o adoptará la ARP frente a Itti: intimación a cesar todo tratamiento, bloqueo, devolución o destrucción certificada de los datos, auditoría independiente y reserva de las acciones de responsabilidad que correspondan;

Si la ARP se puso a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público para colaborar con la investigación; y

Qué información dará a los visitantes de la Expo 2026 sobre el destino de sus datos y los riesgos a los que están expuestos

“Si en el plazo indicado no recibo una respuesta concreta, promoveré, junto con otros socios, las medidas estatutarias que correspondan, incluida la convocatoria a una Asamblea, y pondré estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes”, concluyó.