Base de Itti: ¿qué pasaría con los datos biométricos?

El ingeniero Luis Benítez, especialista en ciberseguridad, habló sobre la recolección y manejo de información por parte del grupo Vázquez a través de Itti y también Ueno Bank.

Según Benítez, el proceso iniciado con la recolección de datos biométricos específicamente la digitalización de la huella dactilar y el mapeo de las dimensiones del rostro, equivale a dejar un “rastro de ADN digital”.

Al respecto, mencionó que esta “huella biológica” permite ubicar y rastrear prácticamente a cualquier persona dentro del entorno digital.

Asimismo, el especialista sostuvo que la captación biométrica no es un elemento aislado, sino la pieza central para alimentar y completar el “gemelo digital” del ciudadano, una estructura que acompañan datos como la cédula de identidad, nombre, dirección, teléfono y otros registros más personales como transacciones o patrones de movimiento.

Lea más: DNCP ordena al BNF que vuelva a evaluar ofertas de licitación del core, donde participó Itti

¿Qué pasaría con los datos de Itti?

Respecto al paradero y resguardo de la información recopilada por Itti, Benítez manifestó su profunda preocupación, ya que mientras se presume que los activos de Ueno Bank podrían estar bajo intervención del BCP, no existe certeza sobre el estado de la base de datos de Itti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, mencionó que se desconoce actualmente si los servidores se encuentran físicamente en el país o alojados en la nube, mientras que tampoco se sabe quiénes poseen el control de la información, ya sea la Fiscalía, Policía o los empleados de la firma.

El experto concluyó con una advertencia sobre la fragilidad en este ámbito digital, ya que al ser datos fácilmente duplicables, existe un riesgo altísimo de que se realice una copia no autorizada de la base de datos.

Esta podría terminar filtrada e incluso puesta a la venta en la deep web.

Lea más: Allanan al menos dos estancias del Grupo Vázquez en San Pedro