“Nosotros estamos haciendo un monitoreo sobre cómo se está comportando todo lo que hace al consumo. Estamos mirando y monitoreando todos los indicadores de cómo se está comportando tanto el consumo como el movimiento económico. Hoy vemos una contención o un encapsulamiento sobre lo que ha sido el evento que tuvimos en Ueno Bank a nivel del sistema financiero”, reconoció la autoridad.

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Lovera reconoció que en la primera semana posterior a la resolución de la entidad financiera hubo un efecto sobre el movimiento económico pero evitó hablar de cifras, ya que a su criterio es muy temprano para tener indicadores para realizar evaluación total sobre el impacto que pueda tener sobre la economía.

“Somos optimistas en términos de la contención que podría significar este evento y de que podría tener algunos efectos sobre sectores o empresas determinados, pero estamos aguardando informes más precisos para poder hacer evaluaciones completas”, se defendió el ministro.

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¿Se está vendiendo menos?

Días atrás, representantes de supermercados y otros comercios de consumo, refirieron que hay un desplome en las ventas luego de aquel 3 de noviembre. Sobre eso, el titular de economía reconoció que hubo una bajada. “Hubo una ralentización en la primera semana de la resolución, pero hubo una recuperación del movimiento a partir de ese mismo fin de semana, cuando se empezaron a cumplir con la cobertura o el anticipo de cobertura de depósitos de las personas”, dijo.

Insistió en que están realizando el seguimiento y sobre qué sectores tuvo un mayor impacto. “Lo que hace a una medición más fina de cuál podría o pudo haber sido el impacto o el efecto sobre el mes de noviembre es principalmente ver las declaraciones de IVA que tienen que hacer los distintos sectores y las distintas empresas para comprobar si hubo efecto realmente en sectores puntuales de la economía”, subrayó Lovera.

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Por otra parte, el ministro puntualizó que hubo un aumento de pagos en efectivo, generado principalmente por los problemas para utilizar los servicios de homebanking en los primeros días debido a la migración de cuentas.

“Básicamente también tenemos que entender que hay una incertidumbre por parte de quienes recibieron esos recursos y muchos están pensando qué hacer, considerando además otro indicador que mencionan principalmente en los comercios: la vuelta a un mayor uso de efectivo en términos de cancelación de operaciones en el sistema”, recalcó el titular de la cartera de economía.

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Fondos públicos y bonos emitidos

Consultado acerca de la cantidad de fondos públicos contabilizados hasta el momento en las arcas de Ueno, Lovera dijo que hasta el 31 de octubre, días antes de la resolución, tenían conocimiento de alrededor de 880 millones de dólares aproximadamente.

“Desde el Ministerio de Economía hemos solicitado a todas las entidades públicas que nos informen cuál es el estado contable o el saldo en cuenta que tiene cada una de ellas al cierre efectivo o hasta el momento de la resolución por parte del Banco Central de Ueno Bank. Pero seguimos manejando en forma preliminar este dato al 31 de octubre”, agregó la autoridad.

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En cuanto a si el monto corresponde solo a depósitos o también habría emisión de bonos, Lovera dijo no tener precisión al respecto. “Tendríamos que chequear la información si es que hay bonos financieros por parte de las entidades. La entidad que puede invertir en bonos es el IPS; no tengo el dato preciso en estos momentos para poder brindar”, concluyó.