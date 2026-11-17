La Expo Empleo reunirá a 33 empresas este miércoles 18 de noviembre en Asunción. La convocatoria está dirigida principalmente a trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank y las empresas del Grupo Vázquez. Habrá ofertas para profesionales y personas con formación técnica, además de puestos en atención al cliente y servicios.

Ayer se había anunciado la feria, sin embargo, en la jornada la misma amplió sus ofertas y ofrecerá 607 vacancias laborales, según informó el Ministerio de Trabajo. Las remuneraciones parten del salario mínimo legal y varían según el cargo, la formación y la experiencia de cada postulante.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (Aihpy) y el Hotel Esplendor. Busca facilitar el acceso a un nuevo empleo a través del contacto con empresas que necesitan personal.

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Expo Empleo: cuáles son los puestos con mayores salarios

El cargo de jefe de control interno tiene la remuneración más alta entre las ofertas detalladas, con G. 16.000.000. Para jefe de sucursales, la propuesta es de G. 15.000.000.

También figuran vacancias para analista de planificación financiera, con G. 13.000.000, y desarrollador de sistemas, con G. 11.000.000. Los requisitos de formación y experiencia dependen de cada puesto.

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Qué otros empleos ofrecen las empresas

Las oportunidades abarcan tareas administrativas y comerciales, además de funciones técnicas y operativas. Hay puestos para analistas contables y administradores, así como para cajeros y operadores de call center.

La convocatoria también incluye periodistas, técnicos en farmacia y personal de soporte informático. En el área industrial aparecen ofertas para mecánicos y auxiliares de producción.

Otros cargos disponibles son chofer, costurero, mucama y personal de limpieza. También se buscan trabajadores para mantenimiento general y encargados de depósito.

Las propuestas alcanzan a estudiantes universitarios y personas con formación técnica. Hay opciones para postulantes con experiencia en ventas y atención al cliente.

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Qué empresas participan de la Expo Empleo

Entre las 33 empresas anunciadas figuran Diesa, Alex, Skytel Paraguay y Kemsa. También participan González Giménez, Electropar, Biggie y Chacomer.

La lista incluye a los hoteles Esplendor y Dazzler, además de firmas como Grupo Nación, Embotelladora Central, Morra y Navemar.

Las ofertas corresponden a distintos sectores, desde comercio e industria hasta hotelería y tecnología.

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Cuándo y dónde será la feria de empleo

La Expo Empleo será mañana miércoles 18 de noviembre de 2026, de 08:00 a 15:00, en el Hotel Esplendor by Wyndham, sito en avenida Aviadores del Chaco 2822, casi Molas López, en Asunción.

Dónde consultar las vacancias y sus requisitos

Las personas interesadas pueden revisar los puestos disponibles y los requisitos de cada oferta en emplea.mtess.gov.py.