El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, confirmó la destitución de Hugo Vera del Viceministerio de Transporte (VMT), luego de que este interrumpiera una entrevista al ser consultado sobre el precio del pasaje.

Su destitución se dio apenas horas después de asumir el cargo, según confirmó el ministro Baruja, por lo que no llegó a completar ni un día al frente de la dependencia estatal, ya que el presidente Pedro Alliana pidió su destitución. En su reemplazo asumirá el abogado Emigdio Wendell, funcionario con una extensa trayectoria en el MOPC y experiencia en el área del transporte.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, fue consultado en la sede parlamentaria sobre la designación de Vera, que desde el inicio causó polémicas por cuestionamientos a su capacidad de llevar adelante la administración de una institución técnica cuando este ni siquiera sabía el precio del pasaje o el monto del subsidio.

“Yo quiero darle tiempo. Si ahora ustedes dicen que no entiende nada, pero vamos a darle tiempo, aunque sea 30 días. Me comentaron que trabajó en Setama, lo que era una herencia del gobierno de la alianza donde, no sé si ustedes se acuerdan, ahí se fundió el transporte público”, refirió un rato antes de que se supiera de la destitución de Vera.

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“Todos técnicos eran los que ahora están presos”

Fue consultado si es que el perfil del Viceministro de Transporte debe ser de alguien más técnico, a lo que respondió “todos técnicos eran los que ahora están presos”, aludiendo a Santiago Peña, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por el caso Ueno Bank, como también los exintegrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay.

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Al insistirle sobre la falta de capacidad del designado, pidió que la consulta se realice al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, porque “acá veo envidia también de ustedes los periodistas, porque es colega de ustedes. Entonces, punto sobre eso”.

“Yo no voy a ser parte de la lucha de ustedes, porque precisamente estuvo en un medio contrario a ustedes. Entonces, yo quiero darle el voto de confianza a ver qué hace”, reiteró.

También le consultaron si el que haya estado en un medio con una línea editorial afín al gobierno, respondió “sí, puede ser, claro”.