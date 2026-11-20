El Decreto N.º 7252 del Poder Ejecutivo y refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, nombra a Claudia Yolanda Sosa de Dávalos como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en reemplazo de Mario Martín Arévalo Fernández, a quien le dan las gracias por los “servicios prestados” a la entidad.

El documento no explica por qué excluyen Arévalo Fernández, ni detalla el perfil técnico o profesional de la nueva consejera. Tampoco dice a qué cupo del Consejo responde su nombramiento. El antecesor de Sosa de Dávalos era representante de la Cancillería ante el Consejo.

El decreto se apoya en el Estatuto de la EBY. Según su texto, cuatro miembros del Consejo son nombrados por el Gobierno paraguayo, además de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. También cita el artículo 238, numeral 1, de la Constitución, que faculta al presidente a dirigir la administración general del país.

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Quién es la nueva consejera

Sosa de Dávalos es odontóloga y pertenece al movimiento Honor Colorado. Fue intendenta de Fulgencio Yegros (Caazapá) desde 2015. Reelecta en las municipales de octubre de 2021 y aún ocupaba el cargo en enero de 2024.

Está casada con Avelino Dávalos (ANR, cartista), exintendente de Yegros, exgobernador de Caazapá y actual diputado. Según el archivo de ABC, es un conocido industrial cañero de esa ciudad.

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En su declaración jurada de 2020, la entonces intendenta informó activos por G. 2.146.985.000. Entre los cuales figuraban acciones por G. 500 millones en Pindoyú SA, una firma de construcciones y otros rubros de los que su marido también es accionista. Su patrimonio neto llegaba a G. 2.104.555.000.

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Los antecedentes de su entorno

Su esposo ya había aparecido en la agenda de la fiscalización. ABC informó en 2021 que Dávalos era procesado por un supuesto faltante en la Gobernación de Caazapá. Se le atribuía un presunto perjuicio patrimonial de G. 192.187.375.600, con fondos de royalties y Fonacide de los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2018.

Sosa también tiene recorrido en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Integró su junta como vicepresidenta segunda para el período 2015-2020 y, en 2024, seguía en la directiva como representante del departamento de Caazapá.

ABC señaló en 2016 que la Opaci, financiada por las 250 municipalidades del país, no rendía cuentas ante la Contraloría General de la República por su figura de asociación sin fines de lucro. En ese entonces estaba manejada por el denominado “clan” Núñez.

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Un antiguo cruce con la EBY

El vínculo con la binacional no es nuevo. En septiembre de 2018, Sosa y su marido participaron de la inauguración de la comisaría 20.ª de Moisés Bertoni (Caazapá), una obra en la que la EBY aportó G. 100 millones. La Municipalidad local puso otros G. 130 millones, según los datos de entonces.

En 2021, ABC indicó que, tras más de cinco años de gobierno municipal, se conocían pocas obras de su administración. Según los datos recabados, priorizó los caminos vecinales. En ese mismo informe se recordaba que la familia de su marido es productora cañera.

Un caso que ilustra ese período es la exestación del tren de Yegros. Fepasa y la Municipalidad firmaron un convenio en agosto de 2016 para restaurarla y convertirla en Casa de Cultura, pero todo quedó en el papel. Sosa explicó que el acuerdo no pudo ejecutarse debido a su costo, unos G. 900 millones, que la comuna no tenía. En enero de 2021, el edificio seguía abandonado.