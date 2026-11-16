Esta mañana, lunes 16 de noviembre, 18 gremios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suscribieron un comunicado en el que manifiestan su “total apoyo a la gestión” de Luis Benítez Cuevas como Director Ejecutivo de la Margen Derecha. El texto surgió de una reunión de trabajo con el propio titular de la binacional y fue difundido por la entidad en su página web y en sus redes sociales.

Los dirigentes sostienen que el respaldo responde a un trabajo “armónico y conjunto”, con respeto a “la institucionalidad, el apego a la legalidad y transparencia” en las decisiones asumidas.

La reunión no fue solo con los sindicalistas. Participaron el nuevo asesor jurídico, Julio Mallorquín; el jefe administrativo, Ramón Daniel Solís; el jefe de Gabinete, Ricardo Torres Alliana; y el jefe financiero, Federico Vergara.

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Lo que dicen los gremios sobre los fondos

El párrafo que más pesa es el que habla de la colocación de los fondos del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones. El comunicado no nombra a Ueno Bank ni menciona el monto. Solo se refiere a lo que “fuera noticia en los distintos medios de comunicación”.

Sobre esa colocación, los gremios afirman que, “en atención a las explicaciones y la documentación presentada”, la determinación “se ajustó estrictamente a las normativas vigentes”. No dicen qué documentos fueron, quién los presentó ni qué normas se aplicaron. Tampoco si se harán públicos. Lo único que consta es que la reunión fue con el titular de la entidad.

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Los propios sindicatos reconocen que los fondos “se hallan comprometidos”. Dicen acompañar las medidas “tendientes a la recuperación” y piden a la Justicia “una actuación rápida y eficiente”. Admiten, entonces, que el dinero de los aportantes está en riesgo, pero respaldan a quien lo colocó.

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Accionista y autorizante a la vez

Benítez figura en el puesto 28 de los 235 accionistas de Ueno Bank, según la nómina remitida a la Superintendencia de Valores el 12 de octubre, con 558 acciones preferidas clase A, equivalentes a G. 558 millones. La tenencia es minoritaria, del 0,03% del capital y 0% de los votos, pero quien la posee fue además quien autorizó colocar US$ 10 millones del fondo en certificados de depósito de ahorro (CDA) de ese mismo banco.

No lo hizo solo. El primer comunicado de la EBY, del 4 de noviembre, fue firmado por Benítez y por el jefe financiero Federico Vergara “en su condición de autorizantes”. Vergara, que ya ocupaba el cargo de jefe financiero paraguayo en 2024, estuvo sentado junto a Benítez en la reunión con los sindicatos. Ambos siguen en sus cargos.

El comunicado de los gremios no menciona la condición de accionista de Benítez ni responde lo que ABC Digital ya planteaba el 10 de noviembre: sí informó esa condición al Comité de Inversiones y sí se abstuvo en la decisión sobre los CDA. Avalan la legalidad de la colocación sin referirse a que quien la autorizó es accionista del banco.

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Un director con respaldo político

Benítez, exdiputado y exgobernador de Ñeembucú, es cercano a Pedro Alliana, quien en el momento que Benítez fue designado era vicepresidente, hoy es el presidente de la República, tras la destitución de Santiago Peña en juicio político.

El vínculo entre ambos, además, tiene un antecedente concreto. Para asumir en la EBY, Benítez renunció a su banca de diputado por Ñeembucú y su suplente, Fabiana Souto, esposa de Alliana, ocupó ese escaño. Tomó posesión del cargo el 16 de agosto de 2023.

Otro cercano con la familia Alliana también estuvo hoy en la mesa de la reunión. Ricardo Torres Alliana, jefe de Gabinete, es primo del vicepresidente Alliana, que retornó a Yacyretá tras haber sido echado por presunto “planillero” y fue premiado con un cargo más alto.

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Recuperación sin plazos y con presión política

La EBY sostuvo el 11 de noviembre que no fue cliente ni operó directamente con Ueno Bank y que los fondos pertenecen a un fideicomiso. Aclaró que el sistema “no constituye una caja de jubilaciones”, es de adhesión voluntaria y que la entidad actúa como fideicomitente, representada por las firmas de Benítez y de Vergara.

Según la EBY, Benítez refirió “para tranquilidad de los aportantes” que se realizan las gestiones para una “pronta recuperación” de los recursos. El 9 de noviembre, la binacional había anunciado que impulsará las acciones legales para recuperar los fondos invertidos en CDA de Ueno Bank.

Por otra parte, el 14 de noviembre, el concejal departamental de Misiones por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Augusto Galeano, solicitó al presidente Pedro Alliana la destitución del director de la EBY por el supuesto conflicto de intereses en el depósito de US$ 10 millones. En el Congreso, el senador Líder Amarilla (PLRA) ya había incluido a Benítez entre las autoridades cuestionadas.