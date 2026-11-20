Durante la conferencia de prensa del miércoles en Mburuvicha Róga, para anunciar la designación del ingeniero Hugo Zárate como director general paraguayo interino de Itaipú, De Barros Barreto fue consultado sobre posibles cambios en Yacyretá. “Al contrario”, respondió. Dijo que la entidad ha demostrado un “manejo eficiente”, que se saldaron “cuentas históricas” con Argentina y que Benítez es “persona de entera confianza de este equipo político”.

El respaldo llega en la misma conferencia en que se anunció el nombramiento de cuatro consejeros de Itaipú. De Barros Barreto explicó que “hoy nos estamos enfocando” en esa binacional y habló de devolver credibilidad a las instituciones.

Benítez Cuevas no es un funcionario cualquiera en la binacional. En 2023 renunció a su banca de diputado por Ñeembucú para asumir como director paraguayo de Yacyretá al inicio del gobierno de Santiago Peña. Eso permitió que Fabiana Souto de Alliana, esposa del actual presidente Pedro Alliana, ocupara el escaño como suplente.

Además, fue el funcionario mejor pagado de la entidad en marzo de 2026. Según la planilla de ese mes, sumó G. 136.969.485, más de tres veces el salario del presidente de la República (G. 37.908.800). De ese total, unos G. 54,3 millones fueron bonificaciones.

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Zacarías salió de Itaipú; Benítez sigue

El mismo día del respaldo a Benítez, el Gobierno removió al director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, entidad a la que se habían transferido fondos de la binacional durante su gestión.

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La oposición y disidentes del Partido Colorado pedían su salida por autorizar los depósitos en Ueno. Itaipú tenía allí US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones.

La salida de Zacarías llegó tras otros cambios en la binacional. El 10 de noviembre dejaron sus cargos cuatro consejeros y, el 13 de noviembre, el Decreto 7230 reemplazó al director financiero, Rafael Lara, por Derlis Gauto en carácter interino. De Barros Barreto presentó el recambio como una muestra del presidente de “cambiar 100 por 100” y dar respuesta a lo que “la ciudadanía viene esperando”.

En Yacyretá, en cambio, el director que firmó como autorizante la colocación en Ueno y figura como accionista del banco sigue al frente de la entidad.

Benítez es cercano a Alliana. Su jefe de gabinete en la EBY, Ricardo Torres Alliana, primo del presidente, participó de la reunión de trabajo previa al respaldo de los sindicatos. Además, el 11 de noviembre estaba prevista una reunión entre Alliana y Benítez, sobre la cual la Presidencia no informó.

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Los US$ 10 millones

La EBY colocó US$ 10 millones del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno. Fueron dos CDA, de US$ 8,5 millones y US$ 1,5 millones, con vencimiento el 24 de mayo de 2027. Según la EBY, Ueno ofrecía 6,90% anual y fue elegido por la mejor tasa.

Esa tasa superaba la de los CDA que el fondo tenía en Continental (6,1%) y Sudameris (5,85%) al 30 de junio de 2025. Los US$ 10 millones equivalen a cerca del 31% de los US$ 32,27 millones del fondo a esa fecha.

Benítez y el jefe financiero, Federico Vergara, firmaron un comunicado del 4 de noviembre “en su condición de autorizantes”. Ese texto pedía difundirlo solo por canales privados.

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Accionista de Ueno

Benítez figura además en el puesto 28 de 235 accionistas de Ueno, con 558 acciones preferidas clase A (G. 558 millones), según una nómina enviada a la Superintendencia de Valores el 12 de octubre, con datos al 8 de octubre. Eso es el 0,03% del capital y 0% de los votos.

Benítez dijo, por un comunicado de la Presidencia, que nunca autorizó comprar acciones del banco y que las adquirió en 2021 por G. 500 millones de Visión Banco de Pilar. No explicó la diferencia con los G. 558 millones de la nómina, ni si informó su condición al Comité de Inversiones o se abstuvo.

La EBY, en su comunicado del 11 de noviembre, dijo que no fue cliente de Ueno, que los fondos pertenecen a un fideicomiso y que el sistema “no constituye una caja de jubilaciones”. No mencionó que su director es accionista.

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Sindicatos y presión política

El 16 de noviembre, 18 sindicatos de la EBY firmaron un documento de “total apoyo a la gestión” de Benítez, tras una reunión de trabajo con él. El texto no nombra a Ueno ni el monto, y dice que la colocación “se ajustó estrictamente a las normativas vigentes”, sin citar cuáles.

El 14 de noviembre, el concejal departamental de Misiones Augusto Galeano (PLRA) pidió a Alliana la remoción de Benítez por el presunto conflicto de intereses. El senador liberal Líder Amarilla ya lo había nombrado entre los funcionarios cuestionados.

La EBY, al igual que otras instituciones, anunció acciones legales para recuperar los fondos que, según su propio comunicado, Benítez y Vergara autorizaron colocar en el banco intervenido el 3 de noviembre.