Los piñeros asociados a la Organización de Productores Campesinos de Alemán Cue y otros que no están en este grupo, pero que poseen cultivos de la fruta, esperan que el precio por caja para mercados extranjeros se eleve.

Las primeras ventas ya las realizan para el mercado local. Desde el lunes ya se tendrá la producción para la exportación. Cada año venden a la Argentina y Uruguay.

Hasta la semana pasada, el precio que querían pagar los exportadores por cada caja, que contiene 12 frutas y cuyo peso total llega a 16 kilos, era de G. 25.000.

“Ese precio no compensa el costo de la producción, que son muy elevados. Los productores el año pasado -2025- habían vendido cada caja de piña a G. 40.000”, explicó el ingeniero agrónomo Jorge Villalba.

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El profesional trabaja con los piñeros y agregó que en los últimos días se pudo lograr el incremento por parte de los exportadores. “Desde ayer quieren pagar G. 30.000 la caja”, dijo el ingeniero Villalba.

Exportación a Europa

Por otro lado, mencionó que continúan trabajando para cumplir con los requisitos que exigen los exportadores para enviar la producción de piña a Europa. Resaltó que el mercado interesado en recibir la fruta es el de Madrid.

Aseguró que las hectáreas cultivadas este año en Alemán Cue tuvieron un óptimo rendimiento, por lo que está seguro de que se podrá tener la suficiente cantidad de fruta para la exportación a la capital española.