El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó el procedimiento para devolver los montos acreditados en concepto del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) a personas que consideran que no les correspondía recibir ese dinero, en el marco del caso Ueno Bank.

Quienes hayan recibido una acreditación que no les corresponde deben utilizar un alias habilitado por el BCP para realizar el reintegro.

La institución también aclaró qué procedimiento deben seguir las personas cuyo dinero está vinculado a un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) bloqueado.

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¿Cómo devolver el dinero transferido por el BCP?

Según las indicaciones difundidas por el Banco Central, las personas que deban devolver los fondos tienen que realizar una transferencia a la cuenta habilitada por el Fondo de Garantía de Depósitos.

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Para concretar la operación, deben utilizar los siguientes datos:

Alias habilitado: devolucionesfgd@bcp.gov.py.

Cuenta de origen: la transferencia debe realizarse desde la misma cuenta bancaria en la que se recibió la acreditación.

¿Qué pasa si el dinero corresponde a un CDA bloqueado?

El procedimiento es diferente cuando el monto que debe devolverse está relacionado con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) bloqueado.

En estos casos, el Banco Central señala que el titular debe comunicarse directamente con el banco o la financiera correspondiente. Será esa entidad la encargada de gestionar el proceso de devolución.

Por lo tanto, quienes se encuentren en esta situación deben recurrir a la institución financiera involucrada, en lugar de realizar directamente el procedimiento de transferencia indicado para los demás casos.

¿Dónde realizar consultas sobre la devolución?

Para obtener más información o realizar consultas institucionales, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del Banco Central del Paraguay: www.bcp.gov.py.

La sede del BCP está ubicada en la intersección de las calles Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, en Asunción.

La situación se originó tras la decisión del BCP de iniciar, el 2 de noviembre, el procedimiento de resolución de Ueno, luego de detectar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

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Ante esta situación, el organismo regulador activó el FGD para devolver el dinero a los ahorristas que tenían depósitos en la entidad. Sin embargo, algunas personas recibieron acreditaciones que no les correspondían, por lo que ahora deben reintegrar esos fondos siguiendo las indicaciones del BCP.