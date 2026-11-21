El sector gastronómico se encuentra expectante del aumento del consumo para este diciembre aunque anticipan que se registra menor gasto y hablan de “retroceso en la economía”.

El presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), Oliver Gayet, comentó a ABC que durante el primer fin de semana posterior al martes 3 de noviembre (tras el proceso de resolución de Ueno Bank) el movimiento fue casi nulo en los locales gastronómicos. Sin embargo, señaló que en el segundo fin de semana comenzó a registrarse una leve recuperación en comparación con el primero.

No obstante, indicó que el movimiento en general sigue siendo moderado y no alcanza niveles elevados. Explicó que esta suele ser una época en la que comienzan a intensificarse las reuniones de amigos por fin de año, pero que esa dinámica todavía se encuentra muy lenta.

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Ticket promedio cayó 30% en octubre

Además, el presidente del gremio comentó que notan cambios en el comportamiento de los consumidores, principalmente en lo que respecta al ticket promedio. Según explicó, las personas “siguen saliendo a comer, pero gastan menos”.

“El ticket promedio de lo que gastaban en un restaurante con respecto a 2025 es inferior. Venimos siempre de forma negativa, comparando con 2025, desde junio de este año. Y el punto donde más se agravó fue en octubre de este año, cuando prácticamente se notó un 30% menos con respecto al año pasado”, mencionó.

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Un diciembre con menor gasto

Sobre la actualidad del sector, Gayet señaló que siempre puede haber preocupación, pero consideró que los establecimientos están trabajando de distintas maneras para alcanzar sus objetivos.

Aseguró que esto será posible, teniendo en cuenta que el “paraguayo tiene memoria corta muchas veces” y más cuando se trata de las fiestas, una temporada a la que se está ingresando.

Reconoció que la situación de las últimas semanas golpeó al sector, pero sostuvo que se podrá alcanzar el objetivo. Indicó que las empresas ya vienen midiendo y ajustando sus gastos en operaciones desde junio de este año.

En cuanto a las expectativas de consumo para diciembre, manifestó que suele ser un mes de buen movimiento para los restaurantes de gran capacidad, los salones de eventos y los servicios de catering.

“En el caso de los eventos empresariales, si el año pasado las empresas estaban pagando entre G. 250.000 y G. 400.000 por cabeza, este año están reduciendo a la mitad. Estamos seguros de que tendremos movimiento y gente, pero se gastará menos”, reiteró.

Retroceso de la economía y caída del consumo

Ante los últimos acontecimientos que se vivieron en el país, precisó que, como gremio, no pueden tomar medidas frente al escenario económico y que lo que está a su alcance es adaptar sus menús.

“La medida tiene que venir del Gobierno, de parte de la confianza de la gente en la economía nacional. El sector gastronómico, como todos los sectores de ocio, inclusive los que no son de ocio, está sintiendo un retroceso en la economía”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que los técnicos del Gobierno deben trabajar e indicar a los distintos sectores que forman parte del movimiento económico cuáles son las medidas que deben tomar para que la situación vaya mejorando.