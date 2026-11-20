El Poder Ejecutivo presentó el miércoles en el Senado un proyecto del Ley que “Establece un régimen de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank”. La iniciativa, según se supo prevé la conformación de un consejo integrado por distintas instituciones del Ejecutivo y la designación de un administrador temporal.

El presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama), Jorge Samaniego, considera que la reactivación de las empresas vinculadas al grupo económico de Ueno Bank es necesaria para evitar la pérdida de empleos, cumplir con los compromisos comerciales y contribuir a dinamizar la economía.

“Veo bien la posibilidad de mantener operativas estas compañías, atendiendo a que muchas ya cuentan con una estructura organizativa, experiencia en sus respectivos rubros y compromisos asumidos en el mercado”, destacó.

En ese sentido, sostuvo que una eventual reactivación también permitiría atender la situación de estos antiguos propietarios, además de preservar los empleos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones comerciales.

Lea más: Empresas vinculadas a Ueno Bank: CIP advierte sobre desafíos del manejo estatal

Cuestiona al Estado como administrador

Consultado sobre la posibilidad de que el Estado asuma la administración temporal de estas compañías, Samaniego consideró que no cuenta (el Gobierno) con las condiciones necesarias para gestionar empresas privadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Estado puede administrar muy bien el servicio de electricidad, de seguridad y de salud pública, pero estas firmas no. Creo que sería un pésimo administrador de estas empresas”, manifestó.

No obstante, planteó que el Estado podría mantener la propiedad de las compañías, mientras que la gestión operativa quede en manos del sector privado.

Lea más: Exministro afirma que el Estado no tiene capacidad de administrar empresas vinculadas a Ueno Bank

Finalmente, insistió en que las decisiones deben adoptarse con urgencia, considerando que las empresas necesitan continuar operando y cumplir sus obligaciones, especialmente ante el movimiento comercial de fin de año.