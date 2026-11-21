Las más grandes, deliciosas y jugosas sandías fueron la atracción principal de la séptima edición de la Fiesta y Exposición de Sandías de San Pedro del Paraná. La celebración se desarrolló en la finca de Héctor Cáceres, presidente del Comité de Productores de Timbo’i.

El evento se inició este sábado 21 de noviembre a las 8:30 y contó con la presencia de autoridades locales y regionales. Por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería estuvo presente el viceministro de Agricultura, Juan Anselmo Molinas, además del diputado Germán Solinger (ANR-HC), el intendente de San Pedro del Paraná, Erasmo Aquino (ANR), concejales e intendentes de distritos vecinos.

Los productores, además, prepararon una gran feria gastronómica con productos derivados de la sandía, como cada año. Destacaron los panes de Navidad, las milanesas, las bebidas y otros productos a base de sandía.

También hubo espacios lúdicos y artísticos para el público. La actividad fue organizada por el Comité en conjunto con la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). Cuentan con el apoyo de varias cooperativas y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Sandía de San Pedro del Paraná

La producción se distingue no solo por su calidad y dulzura, sino también por la adopción de tecnologías agroecológicas que mejoran la productividad de forma sustentable.

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Muchos productores han incorporado la instalación de franjas florales con plantines de especies medicinales y aromáticas dentro de las parcelas. Las especies utilizadas son albahaca morada, cedrón Paraguay (cedrón de palo), girasol y otras.

Esto, con el objetivo de atraer abejas melíferas y aumentar la cantidad de polinizadores en el cultivo de sandía, logrando un mejor cuaje de frutos, mayor tamaño y excelente calidad.

Para esta zafra se tienen registradas 502 hectáreas cultivadas con sandía, correspondientes a 368 productores. La productividad de la sandía alcanzó las 1.136 frutas por hectárea en la cosecha anterior, según datos de la DEAg local. Constituye un importante dinamizador de la economía familiar de los productores.

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Piden caminos y apoyo a productores

El presidente del Comité de Productores, Héctor Cáceres, refirió que piden a las autoridades la intervención de los caminos rurales para que los agricultores puedan sacar sus producciones a los mercados.

“En época de lluvias ya no podemos salir, lo único que pedimos son caminos de calidad”, puntualizó. También sostuvo que es necesario más impulso para los pequeños productores, no solo con asistencia técnica, sino también con insumos para empezar a emprender.

Por su parte, el viceministro destacó la importancia del rubro agrícola. Indicó que en épocas de crisis de otros sectores, como la que ocurre en la actualidad, el agro sostiene la economía familiar.

Refirió que es crucial seguir apuntando al fortalecimiento de la producción agrícola para lograr abrir mercados a nivel nacional e internacional. Sobre el fenómeno climático “El Niño”, indicó que tiene un efecto positivo porque, al afectar de manera más intensa a otros países de la región, como el sur de Brasil, abre mercados para la producción paraguaya.

Si bien todavía no es un espectro de mercado importante, ya hay tomate y otras hortalizas en mercados como Brasil y Uruguay, detalló.