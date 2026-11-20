Un operativo desplegado por el Batallón de Inteligencia Militar y la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) Sur permitió la identificación y posterior detención de Carlos Parodi Fernández (36). El hombre cuenta con una orden de captura internacional de Argentina por supuesto narcotráfico.

Fue detenido en un operativo montado tras tareas de inteligencia, en la vía pública de la ciudad de Encarnación. Fue trasladado a la sede de la oficina regional de Interpol para iniciar el proceso de extradición.

El hombre es oriundo de San Pedro del Paraná y está vinculado a un esquema criminal que se dedicaría al tráfico de estupefacientes hacia la República Argentina.

Además, su familia está involucrada en una serie de ajustes de cuentas mediante sicariatos, que se iniciaron con el asesinato de su hermano en 2023.

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Presunto narco buscado en Argentina

La detención se realizó en cumplimiento del oficio Nº 882, de fecha 27/10/2023, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 7 de Asunción, a cargo del abogado Miguel Ángel Palacios, mediante el cual se decretó su detención preventiva con fines de extradición.

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En el vecino país es investigado por una causa caratulada como “comercialización ilegítima de estupefacientes doblemente agravada por la intervención de tres o más personas”.

Se presume que Carlos Parodi, junto con sus familiares, lideraba un esquema de comercialización de drogas en el vecino país, según las investigaciones.

La orden de extradición señala la comisión de estos hechos entre 2018 y 2019. Las drogas que proveían serían cocaína, crack y marihuana. En el vecino país se estipula una pena de hasta 20 años de prisión.

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Cronología de hechos vinculados a su familia

El pasado 2 de febrero de 2023 fue acribillado frente a su vivienda, en la compañía Curupikay, el hermano del ahora detenido, Alcides Parodi Fernández (35). En el caso, fueron señalados como presuntos autores los primos de Alcides, identificados como Luis Osorio Parodi, Juan Daniel Osorio Parodi y Nicolás Arrúa Cáceres.

El conflicto familiar tendría relación con disputas por una carga de drogas que se perdió en la capital del vecino país, Argentina. El 11 de marzo de 2023, otro de los hermanos de Alcides, Héctor Parodi Fernández, habría atacado a tiros a otros de sus primos.

Como resultado, falleció Brígido Osorio Parodi y resultó herido Ignacio Osorio Parodi. En septiembre de 2024, Luis Osorio Parodi fue acribillado en la provincia de Buenos Aires.

Héctor fue condenado en marzo de este año a 25 años de prisión por el crimen que le atribuyen en este ajuste de cuentas “familiar”, vinculado a un supuesto esquema de tráfico de estupefacientes hacia Argentina.