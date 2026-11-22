En enero de este año, la Conacom anunció la apertura de un sumario de investigación sobre el mercado de compra de ganado bovino para faena a siete industrias del sector cárnico del país. Tras cumplirse los 180 días hábiles previstos para llevar adelante las indagaciones, la Dirección de Investigación de la citada entidad solicitó formular acusación contra dos empresas: Frigomerc S.A. (Minerva Foods) y Frigorífico Concepción S.A.

En un documento difundido por el ente, se detalla que ambas empresas mantendrían una posición dominante conjunta en este mercado y habrían impuesto condiciones comerciales no equitativas a los productores ganaderos, particularmente en el sistema de compra y liquidación conocido como al gancho.

Cuestionamientos de la Conacom

Uno de los principales cuestionamientos del informe se centra en la modalidad de compra al gancho y en el control que, según la investigación, ejercen los frigoríficos al pagar al productor de acuerdo con el peso de la carcasa bovina después de la faena.

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Según el análisis de la Conacom, las empresas acusadas generan, registran y consolidan dentro de sus establecimientos las variables que determinan el monto final a pagar, como el pesaje, el dressing (recorte y limpieza de la res o media res durante la faena), la clasificación y la tipificación etc.

El informe aclara que el cuestionamiento no se limita a determinar si el peso liquidado es correcto o incorrecto, sino a la imposición de condiciones que, según la investigación, impiden al productor comprobar de manera efectiva cómo se determinó el monto que recibe.

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Dos frigoríficos concentran cerca del 60% de la faena

La investigación también analiza la estructura del mercado de compra de ganado bovino para faena y la participación de los principales operadores.

El informe identifica a Minerva Foods -grupo al que pertenecen Frigomerc y Beef Paraguay- y a Frigorífico Concepción como los dos mayores compradores del país. En conjunto, ambos grupos concentran alrededor del 60% de la faena nacional, de acuerdo con la Dirección de Investigación. (Gráfico)

A partir de esta participación, el documento sostiene que ambas empresas mantienen una posición dominante en el mercado.

No acusan a todos los frigoríficos

El expediente se abrió en enero de 2026 e inicialmente incluyó a siete industrias. Sin embargo, la Dirección de Investigación concluyó que no existen méritos suficientes para formular acusación contra Frigochorti, Frigochaco, Frigorífico Neuland, Frigorífico Guaraní y Frigorífico Victoria.

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Asimismo, descartó la hipótesis de un “cartel general de la industria frigorífica”, debido a la insuficiencia de datos económicos y a la falta de pruebas directas de acuerdos entre los siete grupos investigados.

Frigoríficos y un pedido de multa millonaria

De acuerdo con el informe, la Dirección de Investigación considera que existen elementos para sostener que ambas empresas habrían impuesto condiciones comerciales a los productores ganaderos.

En el documento se plantea una multa de G. 164.189 millones para Frigorífico Concepción y otra de G. 92.655 millones para Frigomerc. En conjunto, ambas sanciones propuestas ascienden a G. 256.845 millones.

Es importante señalar que se trata de una recomendación de la Dirección de Investigación y no de una sanción definitiva. El informe solicita al Directorio de la Conacom que abra un sumario disciplinario, notifique a las empresas y les otorgue un plazo de 18 días hábiles para presentar sus descargos.