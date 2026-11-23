El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia hoy, lunes 23 de noviembre, el calendario de pagos de salarios públicos y beneficios sociales correspondiente a este mes. Los primeros desembolsos están destinados a los adultos mayores y pensionados. El cronograma se extenderá hasta el lunes 30. Conocé quiénes cobran hoy y las fechas previstas para los demás sectores.

Pago del MEF: ¿quiénes cobran hoy, lunes 23 de noviembre?

El MEF pone en marcha este lunes 23 de noviembre los pagos correspondientes a los beneficios sociales del Estado.

De acuerdo con el calendario oficial, hoy cobran los veteranos, los pensionados y los beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

El cronograma continuará mañana, martes 24 de noviembre, con los jubilados de la Caja Fiscal. En esa línea, cabe recordar que el déficit conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del MEF.

Salarios públicos de noviembre: ¿cuándo cobran los funcionarios?

Tras los desembolsos destinados a los beneficiarios sociales y jubilados, el MEF dará paso al pago de los salarios de los funcionarios públicos.

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El miércoles 25 de noviembre recibirán sus haberes los funcionarios administrativos y el personal de salud pública.

Para el jueves 26 está previsto el pago a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

El viernes 27 será el turno de los funcionarios del sector educativo y de las universidades nacionales.

Finalmente, el lunes 30 de noviembre, el MEF completará el calendario con el pago de los servicios personales pendientes.

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MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos?

La cartera de Economía aclaró que el cumplimiento del calendario depende de los trámites que deben realizar las instituciones públicas.

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado oficial.

Por lo tanto, cada institución debe presentar la documentación correspondiente para que el MEF pueda efectuar los desembolsos en las fechas anunciadas.