Los inversionistas de Cadiem Casa de Bolsa afectados por las dificultades para retirar su dinero de los fondos mutuos, tras la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir Ueno Bank, confirmaron que ya se realizó la primera mesa de trabajo con el directorio de la mencionada entidad.

Los mismos esperan recibir una respuesta formal a sus reclamos la próxima semana, aunque todavía no existe una fecha definida para la normalización total de los rescates, según informó Marcelo González, representante del grupo de afectados.

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Fondos mutuos: afectados logran primera reunión con el directorio

Tras los reclamos por las dificultades para recuperar sus inversiones, un grupo de afectados consiguió establecer un canal de diálogo directo con el directorio de Cadiem casa de bolsa.

Marcelo González, uno de los inversionistas afectados, explicó en entrevista con ABC que la primera reunión permitió conocer las medidas que están en marcha y los obstáculos que todavía existen para recuperar los recursos. “Ya hicimos, ya terminamos la primera mesa de trabajo y atendemos los siguientes pasos”, expresó.

Según González, el directorio manifestó su disposición a mantener las reuniones que sean necesarias hasta alcanzar una normalización de las operaciones. El encuentro también permitió revisar los puntos que los inversionistas habían presentado mediante una nota formal, con la cual solicitaron explicaciones sobre la situación de sus fondos.

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Inversionistas esperan respuestas esta semana

Uno de los principales resultados del encuentro fue el compromiso de avanzar con las respuestas a los reclamos presentados por los afectados.

De acuerdo con González, varios de los planteamientos ya registran avances, pero todavía falta contar con un documento que explique las medidas previstas y el tratamiento de cada situación. “La perspectiva es muy positiva”, afirmó el inversionista tras la reunión.

La respuesta formal se espera para la próxima semana. Ese documento permitirá conocer con mayor precisión los pasos que seguirá la entidad para atender los pedidos de rescate pendientes.

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¿Cuándo podrán recuperar su dinero los afectados por los fondos mutuos?

Pese a la apertura del diálogo, todavía no existe una fecha concreta para que todos los inversionistas puedan recuperar sus recursos.

González explicó que la solución depende de varios factores, entre ellos la posibilidad de vender los instrumentos financieros que forman parte de los fondos mutuos. Cada fondo posee una composición diferente de títulos, por lo que las alternativas para conseguir recursos también pueden variar.

Dijo que uno de los mayores obstáculos es encontrar compradores para esos instrumentos financieros. Aunque existen mecanismos que podrían facilitar las operaciones, las entidades bancarias y financieras deben decidir si les resulta conveniente adquirir los títulos. “Las entidades financieras y bancarias no están obligadas a la compra”, explicó González.

Esto significa que la posibilidad de vender los títulos no garantiza por sí sola que los fondos consigan el dinero necesario para atender todos los retiros.

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Rescate de fondos mutuos: ¿por qué disminuyeron los pedidos?

Otro de los aspectos abordados fue la reducción de las solicitudes de rescate, luego de los momentos de mayor incertidumbre entre los clientes. González explicó que parte del elevado volumen inicial respondió al mecanismo establecido para solicitar los retiros parciales.

Como ejemplo, señaló que un inversionista con G. 100 millones debía solicitar el rescate del total de su inversión para acceder al porcentaje disponible, que en uno de los fondos era del 15%.

Esta modalidad influyó en la cantidad de dinero que los clientes solicitaron retirar, aunque el monto disponible para el pago inmediato fuera menor.

También indicó que una parte de los inversionistas desconocía cómo funcionaban estos productos financieros, situación que aumentó la preocupación ante las dificultades para acceder a sus recursos.

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Cadiem redujo comisiones y cumplió pagos, según afectado

Durante la entrevista, González también mencionó medidas que, a su criterio, contribuyeron a reducir la preocupación de los inversionistas.

Entre ellas citó la eliminación de los costos por rescate y la reducción de las comisiones administrativas de los fondos. Asimismo, señaló que la entidad respetó las fechas de pago que había comunicado para los rescates previstos.

Estos factores, sumados a una mayor comunicación con los clientes, habrían contribuido a la disminución de los pedidos de retiro. Sin embargo, el representante reconoció que todavía existen personas con importantes recursos afectados, por lo que considera necesario mantener el seguimiento de los compromisos asumidos.

Afectados priorizan el diálogo para recuperar sus inversiones

González explicó que el grupo de inversionistas decidió mantener una postura organizada y concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo con la entidad.

También señaló que comprenden que los procedimientos deben cumplir con las exigencias regulatorias, lo cual puede extender los plazos para resolver los problemas de liquidez. “Todo lo que se puede hacer se está haciendo”, manifestó sobre la impresión que dejó el primer encuentro.