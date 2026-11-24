Ayer, lunes, la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy) anunció las novedades y los descuentos que ofrecerán los comercios a sus clientes en el marco de una nueva edición del Black Shopping Weekend.

El vicepresidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Jorge Mendelzon, comentó que tienen altas expectativas y buscan recuperar la falta de entusiasmo que se instaló tras los últimos acontecimientos registrados en el país, particularmente la caída de Ueno Bank. Por ello, aseguró que decidieron trabajar “con más fuerza” para ofrecer un fin de semana de ofertas y promociones.

Estas son las fechas de las promociones

Manifestó que unos 20 centros comerciales, tanto de Asunción, Central como del interior del país, forman parte de la iniciativa, que comenzará este viernes 27 y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.

Según Mendelzon, las distintas tiendas adheridas ofrecerán en estos tres días descuentos y promociones de acuerdo con el tipo de artículos. Entre las opciones, los compradores encontrarán productos para el hogar, gastronomía, electrónica, prendas de vestir, entre otros rubros.

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“Varios comercios participarán de la iniciativa, más ahora que la gente se encuentra preocupada tras los últimos acontecimientos del país. Ya veníamos con una situación algo ralentizada, las cosas no venían fáciles, pero este golpe final muy duro”, manifestó.

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Ofertas y entretenimiento para compradores

Ante este escenario, señaló que “más que nunca es momento de trabajar para que el comercio vuelva a tener movimiento, preparar algunas ofertas y entretenimiento para los compradores”. Asimismo, instó a aprovechar las promociones para adelantar las compras de fin de año.

Además, los consumidores podrán acceder a beneficios de entidades bancarias, dependiendo de la tarjeta y del centro comercial. El dirigente comentó que algunos bancos y financieras ofrecerán cuotas sin intereses, con el objetivo de “reflotar y reavivar nuevamente el consumo”.

“Será una excelente oportunidad para dar motivos a que la familia llegue a los shoppings. También estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para recuperar no solo la caída de la cantidad de gente que está concurriendo a los centros comerciales, sino también el desplome en las ventas”, expresó.

Centros comerciales que forman parte del Black Shopping Weekend

Por el momento, ya confirmaron su participación con ofertas y promociones los siguientes centros comerciales:

Mariscal Shopping

Paseo La Galería

Pinedo Shopping

delSol

Villamorra Shopping

Shopping Multiplaza

San Lorenzo Shopping

Fuente Shopping de Salemma

Shopping Mariano

Mall Excelsior

Paseo Alameda

Paseo 1811

Century Plaza

Paseo Vía Allegra

Plaza Madero

Plaza Norte

Estación Los Jardines

Distrito Perseverancia

Costanera Shopping

Shopping Dubái.

Leve aumento del dólar

Las pizarras de las casas de cambio muestran un leve repunte del dólar en las últimas semanas. Al respecto, Mendelzon mencionó que “se está sincerando la economía” y consideró que la cotización más baja de la moneda estadounidense, registrada durante gran parte del año, “era algo irreal”.

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“Pensamos que hoy el dólar es más real y no lo que teníamos un mes atrás, porque realmente estaba sufriendo el país con dificultades, especialmente los sectores exportadores”, acotó.

Expectativas de cierre del 2026

En cuanto a las perspectivas para el cierre de este 2026, Mendelzon señaló que esperan terminar el año con cifras de crecimiento inferiores a las del año pasado, debido a que el impacto de los acontecimientos de las últimas semanas “no se podrá recuperar”.

“Estamos haciendo esfuerzos para reducir la brecha, pero pienso que vamos a estar bastantes puntos por debajo, no solamente en ventas, sino también en movimiento de personas en los shoppings, porque el impacto que tuvo todo esto es muy, pero muy grande”, concluyó.